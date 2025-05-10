Хобленко: Могу гарантировать, Динамо с нами будет нелегко

Одесский "Черноморец", проигрывая "Ворскле" в Полтаве в один мяч, смог вырвать победу со счетом 1:2. Вернул команду Александра Кучера в игру нападающий Алексей Хобленко, сравняв счет на 77-й минуте встречи.

После матча форвард поделился своими мыслями об игре:

Очень трудная игра. Мы в каждом матче "привозим" себе мячи, а затем выходим на второй тайм и пытаемся победить, но с каждой игрой сил становится все меньше.

— Именно вы сегодня начали этот камбек.

– Да. Я поздравляю Одессу с победой – наконец-то мы это сделали. Думаю, у нас еще есть шансы остаться в УПЛ.

– Вы готовы идти ва-банк?

– Да, готовы, но с головой. Впереди игры с "Динамо" дома и с "Александрией". Могу гарантировать от имени всего коллектива, что им будет нелегко и что мы попытаемся набрать зачетные баллы.

– О чем говорили в раздевалке после первого тайма?

— Говорили о многом, на повышенных тонах. Отступать было некуда - победили, потому что были "мужиками" во втором тайме.

— Вы соглашаетесь, что сейчас играть с прямыми конкурентами даже труднее, чем с лидерами чемпионата?

— Возможно, это психология. Но на самом деле нет. С командами уровня "Шахтера", "Динамо", "Александрии" играть труднее, потому что они выше уровня за такие команды, как "Ворскла".

Победный мяч на счету Жаржа Мозеса, который сумел отличиться на 82-й минуте встречи.