  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хобленко: Могу гарантировать, Динамо с нами будет нелегко

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хобленко: Могу гарантировать, Динамо с нами будет нелегко

Премьер-лига

Шансов очень мало, но попробовать стоит

Хобленко: Могу гарантировать, Динамо с нами будет нелегко

скриншот

Новина українською

Одесский "Черноморец", проигрывая "Ворскле" в Полтаве в один мяч, смог вырвать победу со счетом 1:2. Вернул команду Александра Кучера в игру нападающий Алексей Хобленко, сравняв счет на 77-й минуте встречи.

После матча форвард поделился своими мыслями об игре:

Очень трудная игра. Мы в каждом матче "привозим" себе мячи, а затем выходим на второй тайм и пытаемся победить, но с каждой игрой сил становится все меньше.

— Именно вы сегодня начали этот камбек.

– Да. Я поздравляю Одессу с победой – наконец-то мы это сделали. Думаю, у нас еще есть шансы остаться в УПЛ.

– Вы готовы идти ва-банк?

– Да, готовы, но с головой. Впереди игры с "Динамо" дома и с "Александрией". Могу гарантировать от имени всего коллектива, что им будет нелегко и что мы попытаемся набрать зачетные баллы.

– О чем говорили в раздевалке после первого тайма?

— Говорили о многом, на повышенных тонах. Отступать было некуда - победили, потому что были "мужиками" во втором тайме.

— Вы соглашаетесь, что сейчас играть с прямыми конкурентами даже труднее, чем с лидерами чемпионата?

— Возможно, это психология. Но на самом деле нет. С командами уровня "Шахтера", "Динамо", "Александрии" играть труднее, потому что они выше уровня за такие команды, как "Ворскла".

Читайте такжеУПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?

Победный мяч на счету Жаржа Мозеса, который сумел отличиться на 82-й минуте встречи.

По теме
yellow-arrow
После видеопросмотра отменили. ЛНЗ забил гол в матче против Оболони
yellow-arrow
Находятся в середине таблицы. Рух и Верес объявили составы на матч
yellow-arrow
Дисквалифицирован нападающий Оболони о матче против ЛНЗ: Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки у соперника
Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) УПЛ УПЛ ТВ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Денис Снигур
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости