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Полтавское чудо моряков. Ворскла – Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча
Подопечные Кучера до последнего борются за УПЛ
Фото: ФК Чорноморець
В 28 туре чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве принимала "Черноморец". Одесситы за последние четыре тура проиграли все матчи и плавно двигались в Первую лигу. Однако благодаря сегодняшнему камбеку они еще сохранили шансы на спасение, пусть и они не слишком значительны (ведь впереди команду Кучера ждут "Динамо" и "Александрия").
Полтавчане забили гол благодаря ошибке соперника. Но в ответ получили два точных удара головой, которые стали решающими.
"Ворскла" — "Черноморец" 1:2
Голы: Ндукве 43 — Хобленко 77, Джарджу 82
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