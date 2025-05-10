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Полтавское чудо моряков. Ворскла – Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Подопечные Кучера до последнего борются за УПЛ

Полтавское чудо моряков. Ворскла – Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Чорноморець

UA-Футбол
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В 28 туре чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве принимала "Черноморец". Одесситы за последние четыре тура проиграли все матчи и плавно двигались в Первую лигу. Однако благодаря сегодняшнему камбеку они еще сохранили шансы на спасение, пусть и они не слишком значительны (ведь впереди команду Кучера ждут "Динамо" и "Александрия").

Полтавчане забили гол благодаря ошибке соперника. Но в ответ получили два точных удара головой, которые стали решающими.

"Ворскла" — "Черноморец" 1:2

Голы: Ндукве 43 — Хобленко 77, Джарджу 82

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Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.05.2025 в 16:12
не позновато ли опомнились --вот так бы всегда играли --кому проигрывали Оболони-Ингульцу --ЛБерегу и таким же середнякам--ваша задача 14 место попробуйте впереди ДК--Александрия терять вам не чего кроме УПЛ --удачи
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
10.05.2025 в 16:12
не позновато ли опомнились --вот так бы всегда играли --кому проигрывали Оболони-Ингульцу --ЛБерегу и таким же середнякам--ваша задача 14 место попробуйте впереди ДК--Александрия терять вам не чего кроме УПЛ --удачи
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 16:32
Все ниєш стара житяра....
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