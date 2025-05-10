Полтавское чудо моряков. Ворскла – Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

В 28 туре чемпионата Украины "Ворскла" в Полтаве принимала "Черноморец". Одесситы за последние четыре тура проиграли все матчи и плавно двигались в Первую лигу. Однако благодаря сегодняшнему камбеку они еще сохранили шансы на спасение, пусть и они не слишком значительны (ведь впереди команду Кучера ждут "Динамо" и "Александрия").

Полтавчане забили гол благодаря ошибке соперника. Но в ответ получили два точных удара головой, которые стали решающими.

"Ворскла" — "Черноморец" 1:2

Голы: Ндукве 43 — Хобленко 77, Джарджу 82