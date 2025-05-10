Верес оштрафован на 100 тысяч за оскорбления от болельщиков в адрес арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ основательно рассмотрел материалы по матчу 27 тура УПЛ между “Вересом” и Оболонью. Было оглашено сразу несколько приговоров.

Из-за ненадлежащего поведения болельщиков ровенчан клуб должен заплатить 75 тысяч гривен штрафа, следующий матч состоится при пустых трибунах, а также сами же фанаты получили один год условно. Если за этот период повторится воплощение болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча, то будут применены дальнейшие санкции.

Также 25 тысяч "Верес" заплатит за то, что болельщики бросали посторонние предметы в игровую зону.

Кроме этого за свое поведение штраф получил голкипер Богдан Когут. Он дисквалифицирован на три матча за непристойные слова в адрес судей.

Также клуб оштрафован на пять тысяч гривен за выход официальных лиц из технической зоны.

В том матче "Верес" проиграл "Оболони" со счетом 0:2. Равняне играли с 34 минуты в меньшинстве.