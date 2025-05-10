  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес оштрафован на 100 тысяч за оскорбления от болельщиков в адрес арбитра

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес оштрафован на 100 тысяч за оскорбления от болельщиков в адрес арбитра

Премьер-лига

И не только эти наказания

Верес оштрафован на 100 тысяч за оскорбления от болельщиков в адрес арбитра

Фото пресслужби НК "Верес"

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ основательно рассмотрел материалы по матчу 27 тура УПЛ между “Вересом” и Оболонью. Было оглашено сразу несколько приговоров.

Из-за ненадлежащего поведения болельщиков ровенчан клуб должен заплатить 75 тысяч гривен штрафа, следующий матч состоится при пустых трибунах, а также сами же фанаты получили один год условно. Если за этот период повторится воплощение болельщиками скандирований нецензурного, оскорбительного характера в адрес арбитра матча, то будут применены дальнейшие санкции.

Также 25 тысяч "Верес" заплатит за то, что болельщики бросали посторонние предметы в игровую зону.

Кроме этого за свое поведение штраф получил голкипер Богдан Когут. Он дисквалифицирован на три матча за непристойные слова в адрес судей.

Также клуб оштрафован на пять тысяч гривен за выход официальных лиц из технической зоны.

В том матче "Верес" проиграл "Оболони" со счетом 0:2. Равняне играли с 34 минуты в меньшинстве.

По теме
yellow-arrow
После видеопросмотра отменили. ЛНЗ забил гол в матче против Оболони
yellow-arrow
Находятся в середине таблицы. Рух и Верес объявили составы на матч
yellow-arrow
Дисквалифицирован нападающий Оболони о матче против ЛНЗ: Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки у соперника
Оболонь (Киев) Верес (Ровно) КДК УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости