Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чувствует разницу между УПЛ и юношами. Молодой игрок Руха поделился впечатлениями от последних матчей
Впереди новый вызов
Фото: Рух
Полузащитник "Руха" Мухаммад Джурабаев рассказал, как ему играется на уровне УПЛ и зацепил результаты последних матчей команды.
"Настроение у команды очень хорошее. В последних играх мы победили "Черноморец" и был неплохой матч с "Кривбассом". Конечно, обидно, что команда не использовала свои моменты в игре с криворожанами, но ничего страшного не произошло - это была ничья с сильным соперником. Сейчас в хорошей атмосфере мы готовимся к поединку с "Вересом".
Сначала я удивился, что получил так много времени в матче с "Кривбассом", но уже пора привыкать играть на взрослом уровне. Чувствуется разница между матчами УПЛ и юношеского первенства - все гораздо быстрее и интенсивнее. Благодарен Виталию Пономареву за доверие и возможность проявить себя.
Приятно, что я и мои сверстники - Богдан Кирикович и Арсен Залипка - сыграли в предыдущей игре. Они замечательные ребята и каждый из нас приложит усилия, чтобы закрепиться в первой команде и продолжить развиваться", - сказал игрок.
Сегодня, в субботу, "Рух" будет принимать "Верес" в рамках 28-го тура УПЛ. Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 18:00.
Популярное сейчас
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- Пушич получит компенсацию за досрочное увольнение из Шахтера, - СМИ
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей