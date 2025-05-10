Чувствует разницу между УПЛ и юношами. Молодой игрок Руха поделился впечатлениями от последних матчей

Полузащитник "Руха" Мухаммад Джурабаев рассказал, как ему играется на уровне УПЛ и зацепил результаты последних матчей команды.

"Настроение у команды очень хорошее. В последних играх мы победили "Черноморец" и был неплохой матч с "Кривбассом". Конечно, обидно, что команда не использовала свои моменты в игре с криворожанами, но ничего страшного не произошло - это была ничья с сильным соперником. Сейчас в хорошей атмосфере мы готовимся к поединку с "Вересом".

Сначала я удивился, что получил так много времени в матче с "Кривбассом", но уже пора привыкать играть на взрослом уровне. Чувствуется разница между матчами УПЛ и юношеского первенства - все гораздо быстрее и интенсивнее. Благодарен Виталию Пономареву за доверие и возможность проявить себя.

Приятно, что я и мои сверстники - Богдан Кирикович и Арсен Залипка - сыграли в предыдущей игре. Они замечательные ребята и каждый из нас приложит усилия, чтобы закрепиться в первой команде и продолжить развиваться", - сказал игрок.