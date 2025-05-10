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Чувствует разницу между УПЛ и юношами. Молодой игрок Руха поделился впечатлениями от последних матчей

Премьер-лига
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Впереди новый вызов

Чувствует разницу между УПЛ и юношами. Молодой игрок Руха поделился впечатлениями от последних матчей

Фото: Рух

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Полузащитник "Руха" Мухаммад Джурабаев рассказал, как ему играется на уровне УПЛ и зацепил результаты последних матчей команды.

"Настроение у команды очень хорошее. В последних играх мы победили "Черноморец" и был неплохой матч с "Кривбассом". Конечно, обидно, что команда не использовала свои моменты в игре с криворожанами, но ничего страшного не произошло - это была ничья с сильным соперником. Сейчас в хорошей атмосфере мы готовимся к поединку с "Вересом".

Сначала я удивился, что получил так много времени в матче с "Кривбассом", но уже пора привыкать играть на взрослом уровне. Чувствуется разница между матчами УПЛ и юношеского первенства - все гораздо быстрее и интенсивнее. Благодарен Виталию Пономареву за доверие и возможность проявить себя.

Приятно, что я и мои сверстники - Богдан Кирикович и Арсен Залипка - сыграли в предыдущей игре. Они замечательные ребята и каждый из нас приложит усилия, чтобы закрепиться в первой команде и продолжить развиваться", - сказал игрок.

Сегодня, в субботу, "Рух" будет принимать "Верес" в рамках 28-го тура УПЛ. Стартовый свисток на "Арене Львов" прозвучит в 18:00.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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