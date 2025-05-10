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Находятся в середине таблицы. Рух и Верес объявили составы на матч

Премьер-лига

Некоторые уже выполнили задание на сезон

Находятся в середине таблицы. Рух и Верес объявили составы на матч

Фото: Рух

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В 28-м туре УПЛ встретятся между собой команды из середины таблицы - "Рух" и "Верес". Матч пройдет во Львове, на стадионе "Арена Львов".

Ровенчане уже выполнили задачу на сезон - они гарантированно обошли опасную зону, а значит остаются в УПЛ на следующий сезон. Львовяне таким достижением пока позиционироваться не могут.

Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 18:00.

Стартовый состав "Руха": Герета Юрий-Владимир, Горин Олег, Холод Виталий, Китела Андрей, Лях Ростислав, Пидгурский Денис (К), Пастух Евгений, Притула Остап, Карабин Ярослав, Рунич Василий, Фал Бабукар.

Запасные: Ледвий Дмитрий, Клименко Егор, Залипка Арсен, Дидык Роман, Роман Виталий, Джурабаев Мухаммад, Тлумак Юрий, Алмазбеков Бекназ, Погорелый Владислав, Денисов Иван, Кирикович Богдан.

Стартовый состав "Вереса": Кожухарь Андрей, Протасевич Михаил, Чечер Даниил, Гончаренко Роман, Шевченко Евгений, Клец Дмитрий, Харатин Игорь, Шарай Владислав, Дахновский Виталий, Степанюк Руслан (К), Венделл.

Запасные: Кулик Михаил, Стефанюк Павел, Данников Арсений, Вовченко Семен, Смиян Максим, Баран Ростислав, Кучеров Валерий, Лепский Орест, Луан, Годя Дмитрий, Гайдучик Николай.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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