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Кучер о матче против Ворсклы: Опять мы подарили такой ненужный мяч сопернику
Комментарий главного тренера
Фото: НК Верес
Тренер "Черноморца" Александр Кучер подытожил матч против "Ворсклы".
Наставник сказал, что в перерыве провел разговор с игроками и они вышли заряженные.
"Мне игра понравилась, было в ней все, как для нас, скажем. Была и трагедия в первом тайме, потом во втором был happy end (счастливый конец, - прим ред). Опять мы подарили такой ненужный мяч сопернику.
В раздевалке был разговор, немножко мужественный, скажем так, и ребята на второй тайм вышли уже заряженные и мы видели команду на футбольном поле, которая хочет побеждать и создавать моменты.
Они доказали это на футбольном поле. Думаю, они сегодня заслуживали победу", - сказал Кучер.
Тренер оценил игру Ярослава Ракицкого.
"Мы понимали, что Ярослав Ракицкий - мастер стандартов. Мы все прорабатываем на тренировках и ставим на это акцент. Стандарты для нас - очень важный аспект игры", - сказал Кучер.
Наставник одесского клуба рассказал, почему играли в три центральных защитника.
"Мне понравилось изысканность в три центральных защитника. Крайние шли высоко, вперед, а в середине оставляли один в один с нападающим защитника. Я его попросил, чтобы оставлял середину, чтобы не было контрвыпадов таких, которые мы видели.
"Ворскла" может выбегать и умеет это делать. В принципе, когда он вышел, уже справились с этим вопросом", - сказал Кучер.
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Напомним, что "Черноморец" обыграл "Ворсклу" со счетом 2:1 и сейчас занимает 15-е место с 21-м баллом
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