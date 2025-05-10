Кучер о матче против Ворсклы: Опять мы подарили такой ненужный мяч сопернику

Тренер "Черноморца" Александр Кучер подытожил матч против "Ворсклы".

Наставник сказал, что в перерыве провел разговор с игроками и они вышли заряженные.

"Мне игра понравилась, было в ней все, как для нас, скажем. Была и трагедия в первом тайме, потом во втором был happy end (счастливый конец, - прим ред). Опять мы подарили такой ненужный мяч сопернику. В раздевалке был разговор, немножко мужественный, скажем так, и ребята на второй тайм вышли уже заряженные и мы видели команду на футбольном поле, которая хочет побеждать и создавать моменты. Они доказали это на футбольном поле. Думаю, они сегодня заслуживали победу", - сказал Кучер.

Тренер оценил игру Ярослава Ракицкого.

"Мы понимали, что Ярослав Ракицкий - мастер стандартов. Мы все прорабатываем на тренировках и ставим на это акцент. Стандарты для нас - очень важный аспект игры", - сказал Кучер.

Наставник одесского клуба рассказал, почему играли в три центральных защитника.

"Мне понравилось изысканность в три центральных защитника. Крайние шли высоко, вперед, а в середине оставляли один в один с нападающим защитника. Я его попросил, чтобы оставлял середину, чтобы не было контрвыпадов таких, которые мы видели. "Ворскла" может выбегать и умеет это делать. В принципе, когда он вышел, уже справились с этим вопросом", - сказал Кучер.

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Напомним, что "Черноморец" обыграл "Ворсклу" со счетом 2:1 и сейчас занимает 15-е место с 21-м баллом