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Дисквалифицирован нападающий Оболони о матче против ЛНЗ: Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки у соперника

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Дисквалифицирован нападающий Оболони о матче против ЛНЗ: Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки у соперника

Фото - скріншот УПЛ ТБ

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Дисквалифицированный нападающий "Оболони" поделился ожиданиями от матча против "ЛНЗ".

Ростислав Тарануха в эфире УПЛ ТВ рассказал о настрое команды.

"Настрой боевой, как и всегда. "ЛНЗ" - наш прямой конкурент за безопасное место в турнирной таблице. Надеюсь, сегодня будет зрелищная игра, отличный результат для наших болельщиков и "Оболонь" наберет максимум зачетных баллов", - сказал Тарануха.

Нападающий отреагировал на дисквалификацию и выразил надежду, что команда сыграет хорошо.

"Дисквалификация - это всегда не очень приятная вещь, но таков регламент. Получил четвертую желтую карточку. Ничего, пропущу этот матч.

Все наши ребята в боевой готовности, на одном уровне, показывают хорошую игру. Этот матч пропущу, дальше буду двигаться", - сказал Тарануха.

Футболист назвал сильные стороны обеих команд.

"Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки в ЛНЗ. Они технически оснащены, индивидуально сильные. Сила "Оболони" - в коллективе. Мы сплоченная и боевая команда и будем биться на каждом клочке поля.

Все в хорошем настроении готовимся и хотим показывать максимально хороший результат для наших болельщиков", - резюмировал нападающий.

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Матч между "Оболонью" и "ЛНЗ" продолжается. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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