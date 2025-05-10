Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дисквалифицирован нападающий Оболони о матче против ЛНЗ: Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки у соперника
Поддержит команду вне поля
Фото - скріншот УПЛ ТБ
Дисквалифицированный нападающий "Оболони" поделился ожиданиями от матча против "ЛНЗ".
Ростислав Тарануха в эфире УПЛ ТВ рассказал о настрое команды.
"Настрой боевой, как и всегда. "ЛНЗ" - наш прямой конкурент за безопасное место в турнирной таблице. Надеюсь, сегодня будет зрелищная игра, отличный результат для наших болельщиков и "Оболонь" наберет максимум зачетных баллов", - сказал Тарануха.
Нападающий отреагировал на дисквалификацию и выразил надежду, что команда сыграет хорошо.
"Дисквалификация - это всегда не очень приятная вещь, но таков регламент. Получил четвертую желтую карточку. Ничего, пропущу этот матч.
Все наши ребята в боевой готовности, на одном уровне, показывают хорошую игру. Этот матч пропущу, дальше буду двигаться", - сказал Тарануха.
Футболист назвал сильные стороны обеих команд.
"Сложный поединок, потому что очень квалифицированные игроки в ЛНЗ. Они технически оснащены, индивидуально сильные. Сила "Оболони" - в коллективе. Мы сплоченная и боевая команда и будем биться на каждом клочке поля.
Все в хорошем настроении готовимся и хотим показывать максимально хороший результат для наших болельщиков", - резюмировал нападающий.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч между "Оболонью" и "ЛНЗ" продолжается. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Команда Лэмпарда проиграла первый матч в плей-офф за выход в АПЛ
- Форвард Милана вышел в футболке с украинской фамилией и оформил первый дубль в клубе
- Ничья Зари и Шахтера, паритет Динамо и Полесья, уход Алонсо, камбэк Холанда. Главные новости за 9 мая
- Пушич получит компенсацию за досрочное увольнение из Шахтера, - СМИ
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет