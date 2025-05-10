После видеопросмотра отменили. ЛНЗ забил гол в матче против Оболони

"ЛНЗ" забил гол в матче против "Оболони".

Черкасский клуб организовали атаку с центра поля. Кушниренко передал мяч на Драмбаева. Защитник спасовал на фланг, где находился Геннадий Пасич.

В это время Драмбаев добежал до штрафной соперника, получил мяч от Тилля и передал в центральную плоскость.

Мяч подхватил Яшари и забил в ворота. Но во время проверки видеоарбитром был зафиксирован офсайд и гол отменили.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Текстовую трансляцию матча читайте на нашем сайте.