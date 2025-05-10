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После видеопросмотра отменили. ЛНЗ забил гол в матче против Оболони

Премьер-лига

Обидно, но по делу

После видеопросмотра отменили. ЛНЗ забил гол в матче против Оболони

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" забил гол в матче против "Оболони".

Черкасский клуб организовали атаку с центра поля. Кушниренко передал мяч на Драмбаева. Защитник спасовал на фланг, где находился Геннадий Пасич.

В это время Драмбаев добежал до штрафной соперника, получил мяч от Тилля и передал в центральную плоскость.

Мяч подхватил Яшари и забил в ворота. Но во время проверки видеоарбитром был зафиксирован офсайд и гол отменили.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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