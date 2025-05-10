УПЛ. Оболонь – ЛНЗ 0:0. Ничья в пользу конкурентов

Во втором матче субботы в 28-м туре УПЛ сыграли "Оболонь" и "ЛНЗ". У "Оболони" отсутствовал Петр Стасюк, арендованный как раз у "ЛНЗ". По условиям соглашения между клубами Петр мог сыграть, но "пивовары" должны были заплатить за это определенную сумму средств. Этой возможностью хозяева не пользовались, а Стасюка заменил Осман. Потерей для киевлян была дисквалификация Таранухи, отличившегося голами в двух последних матчах после выхода на замены.

А вот "ЛНЗ" вышло без номинального центрфорварда, а роль фальшивой девятки исполнял Тиль. Слева в защите второй матч подряд вышел Драмбаев, на других позициях все прогнозируемо.

Старт поединка был за "Оболонью", которая больше атаковала и контролировала мяч. Подачу Ильина с фланга замыкал взлет Витенчук, но пробил значительно выше. Почти сразу же удар Карася с дальней дистанции пролетел выше ворот. А вот третий удар издалека от Приймака был гораздо опаснее, его уже парировал Кучеренко.

Гости тоже не сидели в защите. Топалов забросил в штрафную на Тилля, но удар того заблокировал Приймак. Драмбаев запустил дальний удар с левого фланга над воротами. Заброс Танковского на левый фланг штрафной на Пасича перехватил Марченко.

Вторая половина тайма уже прошла с преимуществом "ЛНЗ". Дальний выстрел с правого фланга Яшар полетел очень неточно.

Реальный шанс отличиться хозяева потеряли в добавленное к первому тайму время. Удар головой Приймака после подачи углового пошел прямо в руки правильно выбравшего позицию Кучеренко.

Первый тайм прошел при равной игре, команды поочередно владели инициативой, но ни одна из команд не смогла реализовать свои моменты.

На старте второго тайма "ЛНЗ" открыл счет. Драмбаев с фланга подал на сбросившего под удар Яшари Топалова. На мощный удар в ближний угол ворот Марченко успел среагировать. Но радость гостей из Черкасс была преждевременной, ведь в момент передачи Драмбаев находился в офсайде.

Удар Близниченко с разворота парировал Кучеренко. Прострел с правого фланга от Теслюка завершал в подкате перед пустыми воротами Бычек, но не попал в дальний угол.

Яшари на левом фланге пробил взлёт с острого угла, но Карась блокировал этот выстрел на угловой.

Уже в компенсированное арбитром время Кучеренко ошиблось после подачи с правого фланга, после чего мяч отскочил на Приймака, но тот пробил над воротами.

В общем, равная игра завершается закономерной ничьей. Обе команды увеличили преимущество над "Ворсклой", которая свой матч проиграла, до 4 очков. Именно с полтавчанами в следующем туре сыграет "ЛНЗ", а "Оболонь" будет гостить в Кривом Роге.

28-й тур УПЛ

Киев. "Оболонь Арена"

"Оболонь" - "ЛНЗ" 0:0



Оболонь: Марченко - Осман (Суханов, 46), Дубко, Приймак, Карась, Ильин - Виттенчук, Курко (Груша, 60), Черненко (Мединский, 78) - Близниченко (Теслюк, 60), Устименко (Бычек, 60).

"ЛНЗ": Кучеренко - Драмбаев (Каплиенко, 88), Дайко, Муравский, Путря - Танковский, Кушниренко, Яшари - Топалов (Макуана, 71), Тиль (Авагимян, 80), Пасич (Молло, 71).



Предупреждения: Ильин, 73 – Молло, 80, Драмбаев, 82.