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Поможет в заключительных играх. Лидер Кривбасса избежал тяжелой травмы

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Поможет в заключительных играх. Лидер Кривбасса избежал тяжелой травмы

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

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Травма, которую получил в предыдущем туре УПЛ камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго, оказалась не серьезной. Об этом сообщает Sport.ua.

Напомним, игрок был заменен после первого тайма в матче 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0). Африканец уже восстановился после мышечной контузии и вернулся в общую группу.

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Завтра, 11-го мая, "Кривбасс" проведет поединок 29-го тура чемпионата Украины против "Колоса". Игра начнется в 13:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Иван Дибанго
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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