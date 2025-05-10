Поможет в заключительных играх. Лидер Кривбасса избежал тяжелой травмы

Травма, которую получил в предыдущем туре УПЛ камерунский защитник "Кривбасса" Иван Дибанго, оказалась не серьезной. Об этом сообщает Sport.ua.

Напомним, игрок был заменен после первого тайма в матче 27-го тура УПЛ с "Рухом" (0:0). Африканец уже восстановился после мышечной контузии и вернулся в общую группу.

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Завтра, 11-го мая, "Кривбасс" проведет поединок 29-го тура чемпионата Украины против "Колоса". Игра начнется в 13:00.