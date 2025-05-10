Отпустите ровенчан в отпуск. 28 тур УПЛ. Рух - Верес 2:0

Единственный матч 28-го тура без каких-либо турнирных задач – поединок, в котором "Рух" принимал "Верес". Обе команды, комфортно расположившись в середине таблице, как не вылетят, так и не выйдут в еврокубки.

"Верес" при этом умудрился проиграть два последних матча, а вот "Рух" сумел в двух матчах взять четыре очка.

Конечно, хотелось, чтобы команды без задач выдали веселую, атакующую игру.

У Пономарева произошла только одна замена по сравнению с прошлым туром – в центре поля вместо Рябова вышел Притула.

У "Вереса" замен было больше – по сравнению с прошлым матчем вышли сразу три новых защитника, центр поля остался неизменным, а вот в атаке в пару к Степанюку вместо Годи вышел Венделл.

"Рух" на правах хозяев начал игру довольно активно, сразу же прибрав мяч к ногам и набивая владение. Впрочем, гости, казалось, были не очень против такого развития событий.

Впрочем, кроме владения в атаке у львовян сначала совершенно ничего не выходило, но все-таки "Рух" нашел лазейку, и лазейка эта – отдавать продольные пасы между защитниками на Фаала.

И Бубакар на 19-й минуте забил – после паса от Карабина прошмыгнул между двумя защитниками и пробил мимо Гереты. Правда судья после проверки ВАР гол отменил из-за офсайда.

Но через семь минут похожая комбинация все-таки завершилась голом – снова Карабин, снова пас между, только на этот раз верхом, Гончаренко как-то странно махнул мимо мяча, и все тот же Фаал, прошмыгнув между двумя центрбеками, перекинул кипера – 1:0.

После пропущенного уже "Рух" пригласил "Верес" показать себя в атаке, но ровенчане кроме навесов со стандартов и навесов со стандартов, которые опасности не несли, ничего предложить сопернику не смогли.

В перерыве Шандрук сделал сразу 4 замены, но при этом не поменял игровую схему, но это помогло слабо. Вернее, совсем не помогло.

Как и в концовке первого тайма, после перерыва "Верес" был больше на мяче, но ничего с этим мячом кроме навесов и не особо опасных стандартов сделать не мог.

Защита хозяев справлялась с давлением, если это можно назвать давлением, и матч благополучно катился к своему завершению.

Ну а жирную точку на 79-й минуте поставил Горин, который после идеального навеса от Карабина с углового метров с 10-ти идеально головой пробил под перекладину. 2:0 и все стало ясно.

"Верес" не смог за второй тайм набрать ни одного удара в створ, отсюда и логичный результат.

Третья подряд поражение ровенчан, и сатисфакция за поражение в первом круге для "Руха". Матч без турнирных задач, в которым чуть нужнее было хозяевам.

28-й тур УПЛ, сезон 2024/25

10 мая, Львов, стадион "Арена Львов"

Судья: Владимир Новохатний (Черкассы)

"Рух" (Львов) – "Верес" (Ровно) 2:0

Голы: Фаал (26), Горин (79)

Предупреждения: Китела, Горин - Харатин

"Рух": Герета, Горин, Холод, Китела (Роман, 46), Лях, Пидгурский, Пастух, Притула (Дидык, 46), Карабин (Денисов, 83), Рунич (Алмазбеков, 57), Фаал (Погорилый, 67)

"Верес": Кожухарь, Протасевич, Чечер (Вовченко, 71), Гончаренко, Шевченко, Клец (Кучеров, 46), Харатин, Шарай (Годя, 46), Дахновский (Луан, 46), Степанюк, Венделл (Гайдучик, 46)