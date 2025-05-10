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Лидер Александрии колеблется, стоит ли оставаться в команде. Зимой было предложение от японцев

Премьер-лига

Это легионер

Лидер Александрии колеблется, стоит ли оставаться в команде. Зимой было предложение от японцев

Фото: Олександрія

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Защитник "Александрии" Мигел Кампуш может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Португальский футболист колеблется относительно продления контракта, действие которого истекает в июне этого года. Об этом сообщает Телеграм-канал INSIDE UPL.

По информации источника, футболист мог уйти из команды еще зимой, когда появилось предложение от японского клуба. Неназванный клуб предлагал 400 тысяч евро, но "Александрия" отказалась.

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В этом сезоне Кампуш сыграл за "горожан" 27 матчей, забил 4 гола. Стоимость защитника составляет 1,2 млн евро.

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ФК Александрия Мигел Кампуш
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Источник:
INSIDE UPL
Опубликовал: Виктор Иванчук
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