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Лидер Александрии колеблется, стоит ли оставаться в команде. Зимой было предложение от японцев
Это легионер
Фото: Олександрія
Защитник "Александрии" Мигел Кампуш может покинуть клуб по окончании текущего сезона. Португальский футболист колеблется относительно продления контракта, действие которого истекает в июне этого года. Об этом сообщает Телеграм-канал INSIDE UPL.
По информации источника, футболист мог уйти из команды еще зимой, когда появилось предложение от японского клуба. Неназванный клуб предлагал 400 тысяч евро, но "Александрия" отказалась.
В этом сезоне Кампуш сыграл за "горожан" 27 матчей, забил 4 гола. Стоимость защитника составляет 1,2 млн евро.
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