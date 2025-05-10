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Конечная остановка. Рух делает счет 2:0 на 80-й минуте матча с Вересом
В первом круге подопечные Пономарева проиграли с аналогичным результатом
fcrukh.com
В последнем поединке субботы в УПЛ "желто-черные" принимают "народную команду".
Сначала хозяевам помешал офсайд, но затем счет в матче львовяне все же открыли. Ужасная игра коллектива из Ровно в обороне, черпачок от Пидгурского на Фаала, после чего Бабукар легко опрокидывает голкипера "Вереса" – 1:0.
Для гамбийского форвада это уже третье результативное действие в 9-м матче УПЛ. Денис Пидгурский в текущем сезоне УПЛ не участвовал в голевых атаках и в матче с "Вересом" он сделал свой первый ассист за 2 тура до финиша.
Во втором тайме львовяне смогли удвоить счёт. Олег Горин, который проводит лишь седьмой матч в составе "желто-черных", выиграл второй этаж у Михаила Протасевича в рамках стандарта и четко кивнул головой.
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