Конечная остановка. Рух делает счет 2:0 на 80-й минуте матча с Вересом

В последнем поединке субботы в УПЛ "желто-черные" принимают "народную команду".

Сначала хозяевам помешал офсайд, но затем счет в матче львовяне все же открыли. Ужасная игра коллектива из Ровно в обороне, черпачок от Пидгурского на Фаала, после чего Бабукар легко опрокидывает голкипера "Вереса" – 1:0.

Для гамбийского форвада это уже третье результативное действие в 9-м матче УПЛ. Денис Пидгурский в текущем сезоне УПЛ не участвовал в голевых атаках и в матче с "Вересом" он сделал свой первый ассист за 2 тура до финиша.

Во втором тайме львовяне смогли удвоить счёт. Олег Горин, который проводит лишь седьмой матч в составе "желто-черных", выиграл второй этаж у Михаила Протасевича в рамках стандарта и четко кивнул головой.