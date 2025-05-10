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Рух со второй попытки вышел вперед в матче с Вересом

Премьер-лига
Рух со второй попытки вышел вперед в матче с Вересом

Фото - ФК Рух

Александр Симченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнем поединке субботы в УПЛ "желто-черные" принимают "народную команду".

Сначала хозяевам помешал офсайд, но затем счет в матче львовяне все же открыли. Ужасная игра коллектива из Ровно в обороне, черпачок от Пидгурского на Фаала, после чего Бабукар легко опрокидывает голкипера "Вереса" – 1:0.

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