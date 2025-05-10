Рух со второй попытки вышел вперед в матче с Вересом

В последнем поединке субботы в УПЛ "желто-черные" принимают "народную команду".

Сначала хозяевам помешал офсайд, но затем счет в матче львовяне все же открыли. Ужасная игра коллектива из Ровно в обороне, черпачок от Пидгурского на Фаала, после чего Бабукар легко опрокидывает голкипера "Вереса" – 1:0.