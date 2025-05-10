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Футболисты потерялись. Максимов прокомментировал поражение от Черноморца
Провальный второй тайм
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов дал свою оценку матчу против "Черноморца" (1:2) в 28-м туре УПЛ.
- Недоволен теми футболистами, которые вышли на замену, надо помогать. Где-то Островский потерялся. Ну что ж, так бывает. 1-й тайм очень хорошо сыграли.1:0, и надо было только выдержать игру. Мы как-то сели в свою штрафную площадку и не могли ничего, отбивались.
- Видно, что игроки стараются, очень большая ответственность.
- По сегодняшней игре я скажу, что где-то какие-то футболисты потерялись. Не понял, почему так. Физическим состоянием я был очень доволен, тренировками. Сегодня 2-й тайм мы провалили полностью.
- Не первый уже матч видим, что ребята пытаются завести мяч в ворота, не решаются пробить.
- Вы же понимаете, что есть мастерство. Они и так играют на максимуме. Надо, чтобы была скамейка больше, чтобы кого-то выпустить, дать кому-то отдохнуть. Не все могут сыграть 90 минут - кто 60, кто 45. Надо делать ротацию, а на одних игроках вся игра строится.
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