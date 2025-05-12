Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая

Сезон плавно подходит к концу. На этой неделе кое-где мы уже увидим финальные туры чемпионатов, а также решающие поединки за Кубки трех стран. "Шахтер" против "Динамо", сложные матчи для "Ромы" Артема Довбика, легендарная вывеска в АПЛ плюс еще много чего интересного – продолжаем досматривать кампанию-2024/25 вместе.

Понедельник, 12 мая

Встреча аутсайдеров в УПЛ, выезд середняка в гости к андердогу и битва команд из ТОП-5 в Серии А. Таким запомнится нам футбольный майский понедельник.

15:30. "Ингулец" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ

19:30. "Венеция" – "Фиорентина". Серия А. Megogo

21:45. "Аталанта" – "Рома". Серия А. Megogo

Вторник, 13 мая

Будни, в частности, будут украшены матчами чемпионата Испании. "Жирона" Цыганкова должна набирать очки, чтобы прекратить падение вниз.

20:00. "Вальядолид" – "Жирона". Примера. Megogo

21:00. "Реал Сосьедад" – "Сельта". Примера. Megogo

Среда, 14 мая

Прекрасный вечер начнется финальным матчем за Кубок Украины, после чего аналогичный трофей разыграют уже на Апеннинах. Также в программе на среду есть мадридский "Реал".

18:30. "Шахтер" – "Динамо". Кубок Украины. УПЛ ТВ / YouTube-канал УПЛ ТВ

20:00. "Вильярреал" – "Леганес". Примера. Megogo

22:00. "Болонья" – "Милан". Кубок Италии. Megogo

22:30. "Реал" – "Мальорка". Примера. Megogo

Четверг, 15 мая

Ла Лиги много не бывает. В четверг три поединка из четырех состоятся с участием лидеров турнирной таблицы.

20:00. "Осасуна" – "Атлетико". Примера. Megogo

20:00. "Райо Вальекано" – "Бетис". Примера. Megogo

22:30. "Эспаньол" – "Барселона". Примера. Megogo

22:30. "Хетафе" – "Атлетик". Примера. Megogo

Пятница, 16 мая

АПЛ тоже плавно подходит к концу. "Челси" против "МЮ", легендарное для Англии футбольное противостояние – такое пропускать нельзя.

21:30. "Астон Вилла" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Челси" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

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Суббота, 17 мая

Пять субботних матчей 29-го тура чемпионата Украины пройдут в рамках одного временного слота – придется или выбирать какой-то один, или переключаться. Финальные 34-е туры увидят болельщики в Германии и Франции. Также в программе: решающий поединок за Кубок Англии и "Бенфика" Трубина.

13:00. "Заря" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

13:00. "Левый берег" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ

13:00. "Кривбасс" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

13:00. "Колос" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ

13:00. "ЛНЗ" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ

16:30. "Хайденхайм" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Майнц" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия Д" – "Хольштайн". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Боруссия М" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Аугсбург" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Фрайбург" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Хоффенхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App

17:30. "Брага" – "Бенфика". Примейра. Megogo

18:30. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". Кубок Англии. Setanta Sports App

22:00. "Лилль" – "Реймс". Лига 1. Megogo

22:00. "Ницца" – "Брест". Лига 1. Megogo

22:00. "Лион" – "Анже". Лига 1. Megogo

22:00. "Марсель" – "Ренн". Лига 1. Megogo

22:00. "ПСЖ" – "Осер". Лига 1. Megogo

22:00. "Ланс" – "Монако". Лига 1. Megogo

22:00. "Страсбур" – "Гавр". Лига 1. Megogo

Воскресенье, 18 мая

И еще три матча УПЛ, каждый из них – с участием лидеров турнирной таблицы чемпионата, а именно "Александрии", "Шахтера" и "Динамо". В Италии ответственный поединок в графике у "Ромы" Довбика, в Англии традиционно ждем на поле наших украинских легионеров. Ну, а вечером в рамках Примеры можно глянуть "Реал", "Барселону", "Жирону".