Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
График топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Сезон плавно подходит к концу. На этой неделе кое-где мы уже увидим финальные туры чемпионатов, а также решающие поединки за Кубки трех стран. "Шахтер" против "Динамо", сложные матчи для "Ромы" Артема Довбика, легендарная вывеска в АПЛ плюс еще много чего интересного – продолжаем досматривать кампанию-2024/25 вместе.
Понедельник, 12 мая
Встреча аутсайдеров в УПЛ, выезд середняка в гости к андердогу и битва команд из ТОП-5 в Серии А. Таким запомнится нам футбольный майский понедельник.
- 15:30. "Ингулец" – "Левый берег". УПЛ. УПЛ ТВ
- 19:30. "Венеция" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 21:45. "Аталанта" – "Рома". Серия А. Megogo
Вторник, 13 мая
Будни, в частности, будут украшены матчами чемпионата Испании. "Жирона" Цыганкова должна набирать очки, чтобы прекратить падение вниз.
- 20:00. "Вальядолид" – "Жирона". Примера. Megogo
- 21:00. "Реал Сосьедад" – "Сельта". Примера. Megogo
Среда, 14 мая
Прекрасный вечер начнется финальным матчем за Кубок Украины, после чего аналогичный трофей разыграют уже на Апеннинах. Также в программе на среду есть мадридский "Реал".
- 18:30. "Шахтер" – "Динамо". Кубок Украины. УПЛ ТВ / YouTube-канал УПЛ ТВ
- 20:00. "Вильярреал" – "Леганес". Примера. Megogo
- 22:00. "Болонья" – "Милан". Кубок Италии. Megogo
- 22:30. "Реал" – "Мальорка". Примера. Megogo
Четверг, 15 мая
Ла Лиги много не бывает. В четверг три поединка из четырех состоятся с участием лидеров турнирной таблицы.
- 20:00. "Осасуна" – "Атлетико". Примера. Megogo
- 20:00. "Райо Вальекано" – "Бетис". Примера. Megogo
- 22:30. "Эспаньол" – "Барселона". Примера. Megogo
- 22:30. "Хетафе" – "Атлетик". Примера. Megogo
Пятница, 16 мая
АПЛ тоже плавно подходит к концу. "Челси" против "МЮ", легендарное для Англии футбольное противостояние – такое пропускать нельзя.
- 21:30. "Астон Вилла" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Челси" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Суббота, 17 мая
Пять субботних матчей 29-го тура чемпионата Украины пройдут в рамках одного временного слота – придется или выбирать какой-то один, или переключаться. Финальные 34-е туры увидят болельщики в Германии и Франции. Также в программе: решающий поединок за Кубок Англии и "Бенфика" Трубина.
- 13:00. "Заря" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Левый берег" – "Рух". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Кривбасс" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "Колос" – "Карпаты". УПЛ. УПЛ ТВ
- 13:00. "ЛНЗ" – "Ворскла". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:30. "Хайденхайм" – "Вердер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Майнц" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия Д" – "Хольштайн". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Боруссия М" – "Вольфсбург". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Аугсбург" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "РБ Лейпциг" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Фрайбург" – "Айнтрахт". Бундеслига. Setanta Sports App
- 16:30. "Хоффенхайм" – "Бавария". Бундеслига. Setanta Sports App
- 17:30. "Брага" – "Бенфика". Примейра. Megogo
- 18:30. "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити". Кубок Англии. Setanta Sports App
- 22:00. "Лилль" – "Реймс". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Ницца" – "Брест". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Лион" – "Анже". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Марсель" – "Ренн". Лига 1. Megogo
- 22:00. "ПСЖ" – "Осер". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Ланс" – "Монако". Лига 1. Megogo
- 22:00. "Страсбур" – "Гавр". Лига 1. Megogo
Воскресенье, 18 мая
И еще три матча УПЛ, каждый из них – с участием лидеров турнирной таблицы чемпионата, а именно "Александрии", "Шахтера" и "Динамо". В Италии ответственный поединок в графике у "Ромы" Довбика, в Англии традиционно ждем на поле наших украинских легионеров. Ну, а вечером в рамках Примеры можно глянуть "Реал", "Барселону", "Жирону".
- 14:00. "Эвертон" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 15:30. "Александрия" – "Верес". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Ингулец" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ
- 15:30. "Черноморец" – "Динамо". УПЛ. УПЛ ТВ
- 16:00. "Фиорентина" – "Болонья". Серия А. Megogo
- 16:00. "Дженоа" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 16:00. "Интер" – "Лацио". Серия А. Megogo
- 16:00. "Ювентус" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 16:00. "Парма" – "Наполи". Серия А. Megogo
- 16:00. "Рома" – "Милан". Серия А. Megogo
- 16:15. "Вест Хэм" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Брентфорд" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Лестер" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
- 18:30. "Арсенал" – "Ньюкасл". АПЛ. Setanta Sports App
- 20:00. "Атлетико" – "Бетис". Примера. Megogo
- 20:00. "Барселона" – "Вильярреал". Примера. Megogo
- 20:00. "Сельта" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo
- 20:00. "Реал Сосьедад" – "Жирона". Примера. Megogo
- 20:00. "Севилья" – "Реал". Примера. Megogo
- 20:00. "Валенсия" – "Атлетик". Примера. Megogo
Популярное сейчас
- УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
- Примера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион
- Так уже делали в другом клубе. Польская Лехия, в которой играет пять украинцев, с опозданием вышла на поле
- УПЛ. Полесье – Динамо 0:0. Чемпионство киевлян под вопросом
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей