Потребовались годы. Черноморец одержал победу над Ворсклой впервые за долгое время

В матче 28-го тура УПЛ "Ворскла" дома проиграла "Черноморцу" (1:2). Поражение от одесситов произошло впервые за 6 лет.

Последний раз до этого "Черноморец" побеждал "Ворсклу" еще в 2019 году. Интересно, что произошло это в том же чемпионате, в том же городе, на том же стадионе, с тем же счетом.

В период между этими поединками полтавчане сыграли с одесситами вничью и одержали 5 подряд побед. Во всех случаях виктории были в 1 мяч.