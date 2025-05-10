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Потребовались годы. Черноморец одержал победу над Ворсклой впервые за долгое время

Премьер-лига

Наконец-то эта серия завершилась

Потребовались годы. Черноморец одержал победу над Ворсклой впервые за долгое время

Фото: УПЛ

Новина українською

В матче 28-го тура УПЛ "Ворскла" дома проиграла "Черноморцу" (1:2). Поражение от одесситов произошло впервые за 6 лет.

Последний раз до этого "Черноморец" побеждал "Ворсклу" еще в 2019 году. Интересно, что произошло это в том же чемпионате, в том же городе, на том же стадионе, с тем же счетом.

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В период между этими поединками полтавчане сыграли с одесситами вничью и одержали 5 подряд побед. Во всех случаях виктории были в 1 мяч.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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