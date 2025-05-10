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Потребовались годы. Черноморец одержал победу над Ворсклой впервые за долгое время
Наконец-то эта серия завершилась
Фото: УПЛ
В матче 28-го тура УПЛ "Ворскла" дома проиграла "Черноморцу" (1:2). Поражение от одесситов произошло впервые за 6 лет.
Последний раз до этого "Черноморец" побеждал "Ворсклу" еще в 2019 году. Интересно, что произошло это в том же чемпионате, в том же городе, на том же стадионе, с тем же счетом.
В период между этими поединками полтавчане сыграли с одесситами вничью и одержали 5 подряд побед. Во всех случаях виктории были в 1 мяч.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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