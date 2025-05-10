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Давил авторитет. Игрок Зари рассказал, почему команда не воспользовалась ранним удалением футболиста Шахтера

Премьер-лига

Сыграли вничью

Давил авторитет. Игрок Зари рассказал, почему команда не воспользовалась ранним удалением футболиста Шахтера

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Зари" Владимир Белоцерковец оценил выступление команды в матче 28-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:0).

"Следует признать, что авторитет действующего чемпиона - "Шахтера“ давил психологически даже когда у "горняков" был удален легионер Грам. Оставшись в большинстве мы не действовали с открытым забралом, хотя наш рулевой Младен Бартулович призвал добавить в агрессии у владений гостей.

Но что "Заря" может смело записать себе в актив, так это компактность, надежную подстраховку, цепкость в отборе, что затрудняло сопернику поиск кратчайшего пути к воротам с помощью разрезных передач.

Возможно луганчанам было бы сложнее, если бы за "Шахтер" играли лидеры - Матвиенко, которого в последнее время используют на позиции опорного полузащитника и креативный Судаков.

Как по мне, то команды не наиграли на победу, ведь у "горняков" лишь Кевин однажды создал угрозу, но проиграл дуэль нашему киперу Сапутину, а "Заря" не реализовала два голевых момента. Вот почему участники должны быть довольны, что завоевали по одному очку", - сказал Владимир.

"Заря" сейчас занимает 7-е место в УПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре луганчане сыграют против "Полесья".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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