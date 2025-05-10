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Руководство ЛНЗ недовольно очередным тренером. Его может заменить специалист, возглавлявший команды в еврокубках

Премьер-лига

Источник сообщает о переговорах

Руководство ЛНЗ недовольно очередным тренером. Его может заменить специалист, возглавлявший команды в еврокубках

instagram.com/fclnz

Новина українською

В 28-м туре черкасский коллектив сыграл 0:0 на поле "Оболони". Это была уже 11-я игра ЛНЗ под руководством Романа Григорчука. Экс-наставник "Черноморца" выиграл во главе нового клуба только 2 встречи – против "Руха" (1:0) и "Колоса" (2:0).

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Еще "фиолетовые" потерпели 5 поражений, а в последних 4-х поединках стабильно делят очки. За 2 тура до финиша команда даже не гарантировала прописку в элите и 17 мая черкасский коллектив будет принимать "Ворсклу", которую опережает на 4 балла.

Источники Telegram-канала "Футбол з вертольоту" утверждают, что новым тренером летом станет Юрий Вернидуб. Он является фаворитом и через его представителей сейчас проходят переговоры.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 20:14
Керівництво ЛНЗ - клінічні ідіоти, з яких сміється вся Європа...
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 20:14
Керівництво ЛНЗ - клінічні ідіоти, з яких сміється вся Європа...
Ответить
0
0

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