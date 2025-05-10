Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, "Александрия" имеет финансовые проблемы и задержки по выплате зарплаты.

Перед началом сезона руководство клуба установило размер выплат футболистам за победу, ничью, количество сыгранного времени. Но руководители не ожидали такого успешного сезона.

В течение сезона бюджет увеличивался несколько раз. Поэтому задержки по зарплате составляют несколько месяцев. Отмечается, что "Александрия" выполнит все обязательства, вопрос лишь во времени.