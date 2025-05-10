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Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник
Надеемся, ничего серьезного
Фото: ФК Олександрія
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, "Александрия" имеет финансовые проблемы и задержки по выплате зарплаты.
Перед началом сезона руководство клуба установило размер выплат футболистам за победу, ничью, количество сыгранного времени. Но руководители не ожидали такого успешного сезона.
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В течение сезона бюджет увеличивался несколько раз. Поэтому задержки по зарплате составляют несколько месяцев. Отмечается, что "Александрия" выполнит все обязательства, вопрос лишь во времени.
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Источник:Ігор Бурбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 20:27
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