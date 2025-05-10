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Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник

Премьер-лига

Надеемся, ничего серьезного

Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, "Александрия" имеет финансовые проблемы и задержки по выплате зарплаты.

Перед началом сезона руководство клуба установило размер выплат футболистам за победу, ничью, количество сыгранного времени. Но руководители не ожидали такого успешного сезона.

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В течение сезона бюджет увеличивался несколько раз. Поэтому задержки по зарплате составляют несколько месяцев. Отмечается, что "Александрия" выполнит все обязательства, вопрос лишь во времени.

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Источник:
Ігор Бурбас
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 20:27
Да... Тяжко зараз прихильникам якуновича та "партії регіонів"...
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 20:27
Да... Тяжко зараз прихильникам якуновича та "партії регіонів"...
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1
3
same tak(Україна)
10.05.2025 в 20:48
як там справи у суркіса з опзж?продовжуєте цілувати в дупу своїх друзів з расеі
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