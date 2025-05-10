К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0

ЛНЗ пригласил Романа Григорчука с надеждой на прорыв, но пока что этого не произошло. ЛНЗ не впечатляет результатом, опустившись до уровня команд, которые борются за выживание. По крайней мере, такие выводы напрашиваются после очередной потери черкащанами очков – на этот раз с "Оболонью".

Одно очко пошло в зачет киевлянам, которым важно просто сохранить место в УПЛ. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

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