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К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0

Премьер-лига

Именитый тренер пока что не дает результата

К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ пригласил Романа Григорчука с надеждой на прорыв, но пока что этого не произошло. ЛНЗ не впечатляет результатом, опустившись до уровня команд, которые борются за выживание. По крайней мере, такие выводы напрашиваются после очередной потери черкащанами очков – на этот раз с "Оболонью".

Одно очко пошло в зачет киевлянам, которым важно просто сохранить место в УПЛ. Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 1К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 2К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 3К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 5К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 4К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 6К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 7К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 8К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 9К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 10К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 1К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 2К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 3К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 4К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 5К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 6К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 7К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 8К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 9К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 10К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 1К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 2К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 3К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 4К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 5К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 6К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 7К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 8К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 9К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 10К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 1К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 2К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 3К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 4К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 5К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 6К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 7К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 8К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 9К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 10К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 1К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 2К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 3К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 4К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 5К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 6К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 7К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 8К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 9К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 10К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 1К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 2К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 3К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 4К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 5К Григорчуку снова вопросы. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - ЛНЗ 0:0 - фото 6

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