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УПЛ. Рух – Верес 2:0. Обзор матча

Премьер-лига

Отомстили за поражение в первом круге

УПЛ. Рух – Верес 2:0. Обзор матча

fcrukh.com

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Хозяева открыли счет на экваторе первого тайма. После перерыва Олег Шандрук произвел сразу 4 замены в ровенской команде, но это не помогло. Ближе к завершению основного времени "желто-черные" увеличили преимущество.

Подопечные Пономарева поднялись на седьмую позицию (37 очков) и 17 мая коллектив поедет к "Левому Берегу". Гости опустились на 9-ю строчку (35 баллов) и в следующее воскресенье будут играть в Александрии.

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УПЛ. 28 тур

Стадион: Арена Львов (Львов)

"Рух" – "Верес" 2:0

Голы: Фаал, 26, Горин, 79

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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