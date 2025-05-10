Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УПЛ. Рух – Верес 2:0. Обзор матча
Отомстили за поражение в первом круге
fcrukh.com
Хозяева открыли счет на экваторе первого тайма. После перерыва Олег Шандрук произвел сразу 4 замены в ровенской команде, но это не помогло. Ближе к завершению основного времени "желто-черные" увеличили преимущество.
Подопечные Пономарева поднялись на седьмую позицию (37 очков) и 17 мая коллектив поедет к "Левому Берегу". Гости опустились на 9-ю строчку (35 баллов) и в следующее воскресенье будут играть в Александрии.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
УПЛ. 28 тур
Стадион: Арена Львов (Львов)
Голы: Фаал, 26, Горин, 79
Популярное сейчас
- Впервые в этом сезоне. Миколенко забил гол за Эвертон в АПЛ. ВИДЕО
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО