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Карпаты - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига
Обновлено

В городе Льва может получиться интересный матч

Карпаты - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

ФК Карпати

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11 мая львовские "Карпаты", которые борются за попадание в еврокубки, в 28-м туре УПЛ 2024/25 дома будут принимать идущую второй "Александрию".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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ФК Александрия квиз от UA-Футбол Карпаты (Львов)
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