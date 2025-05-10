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Карпаты - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
В городе Льва может получиться интересный матч
ФК Карпати
11 мая львовские "Карпаты", которые борются за попадание в еврокубки, в 28-м туре УПЛ 2024/25 дома будут принимать идущую второй "Александрию".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.
В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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