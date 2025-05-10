Карпаты - Александрия: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

11 мая львовские "Карпаты", которые борются за попадание в еврокубки, в 28-м туре УПЛ 2024/25 дома будут принимать идущую второй "Александрию".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах.

В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.