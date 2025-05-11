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"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем": Шандрук – о поражении Руху

Премьер-лига
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У ровенской команды явный спад

"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем": Шандрук – о поражении Руху

Фото: ФК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил выезд во Львов, где "красно-черные" проиграли "Руху".

"Очень негативные эмоции. Третье подряд поражение. Понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы и это разочаровывает. Мы же не разучились играть в футбол за три недели. Это моя зона ответственности. Значит, я не могу донести это до игроков. Что ж, попробуем еще раз на следующей неделе.

В перерыве замены напрашивались. Это очевидно. Можно было бы еще больше замен сделать, будь такая возможность. Эти коррективы прибавили команде энергии и самоуважения на поле. Но и соперник во втором тайме хорошо оборонялся".

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"Второй пропущенный гол – это снова концентрация и безответственность. Мы не доиграли в том эпизоде ​​и спасти игру уже было очень тяжело. Хотя и пытались.

У нас с "Рухом" вообще так складываются противостояния, что мы проводим совершенно разные тайма в каждом матче. Наверняка это говорит о том, что сейчас эти соперники одного уровня. Но "Рух" лучше настроился на игру и больше хотел победить. Даже не создав много проблем нашей обороне, львовяне забили дважды. Это тоже разочаровывает. Это наша недоработка”, – признал тренер.

18 мая "Верес" поедет в Александрию.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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