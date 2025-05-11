Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем": Шандрук – о поражении Руху
У ровенской команды явный спад
Фото: ФК Верес
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил выезд во Львов, где "красно-черные" проиграли "Руху".
"Очень негативные эмоции. Третье подряд поражение. Понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы и это разочаровывает. Мы же не разучились играть в футбол за три недели. Это моя зона ответственности. Значит, я не могу донести это до игроков. Что ж, попробуем еще раз на следующей неделе.
В перерыве замены напрашивались. Это очевидно. Можно было бы еще больше замен сделать, будь такая возможность. Эти коррективы прибавили команде энергии и самоуважения на поле. Но и соперник во втором тайме хорошо оборонялся".
"Второй пропущенный гол – это снова концентрация и безответственность. Мы не доиграли в том эпизоде и спасти игру уже было очень тяжело. Хотя и пытались.
У нас с "Рухом" вообще так складываются противостояния, что мы проводим совершенно разные тайма в каждом матче. Наверняка это говорит о том, что сейчас эти соперники одного уровня. Но "Рух" лучше настроился на игру и больше хотел победить. Даже не создав много проблем нашей обороне, львовяне забили дважды. Это тоже разочаровывает. Это наша недоработка”, – признал тренер.
18 мая "Верес" поедет в Александрию.
Популярное сейчас
- Топ-команда УПЛ имеет финансовые проблемы - источник
- Руководство ЛНЗ недовольно очередным тренером. Его может заменить специалист, возглавлявший команды в еврокубках
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- Йовичевич получил предложение возглавить клуб УПЛ с еврокубковыми амбициями
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров