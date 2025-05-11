"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем": Шандрук – о поражении Руху

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук подытожил выезд во Львов, где "красно-черные" проиграли "Руху".

"Очень негативные эмоции. Третье подряд поражение. Понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наш настрой на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы и это разочаровывает. Мы же не разучились играть в футбол за три недели. Это моя зона ответственности. Значит, я не могу донести это до игроков. Что ж, попробуем еще раз на следующей неделе.

В перерыве замены напрашивались. Это очевидно. Можно было бы еще больше замен сделать, будь такая возможность. Эти коррективы прибавили команде энергии и самоуважения на поле. Но и соперник во втором тайме хорошо оборонялся".