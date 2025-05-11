Пономарев – о победе над Вересом: Были замечания к конкретным игрокам. Радует, что есть хорошая конкуренция

Наставник "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал игру против "Вереса".

"Мы были настроены на победу, ведь в первом круге провели плохой матч в Ровно. Хотелось взять реванш. Относительно доволен этой игрой. Впрочем, не все игроки полностью выполнили установку и не показали свой максимум. У нас много молодых футболистов и они должны быть мотивированы и развиваться. Да, мы уже выполнили задание на сезон. На нас не давил результат. Но футболисты должны хотеть развиваться и расти. Хочется от них постоянного прогресса. Играть должна вся команда. У меня были замечания к конкретным игрокам, потому что это проблема, когда 20-летний футболист не отдается на поле на все 100%. До перерыва этого не было. Поэтому проигрывали много единоборств”.

"Замена Кителы в перерыве связана с предупреждением. Он импульсивный футболист, поэтому мы решили не рисковать. Притула только восстановился после болезни – поберегли его. У Фаала микроповреждение – будет готов помочь команде в следующей игре. В последних трех матчах мы набрали 7 очков. В этих играх Горин выходил в стартовом составе, выступал надежно. Это действительно качественный и универсальный игрок, ведь Олег может сыграть и в центре поля, и в центре защиты. Такие футболисты очень ценны, ведь закрывают несколько позиций, и мы довольны тем, как Горин сейчас играет".

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Денисов хороший и перспективный молодой футболист. Однако ему следует понять, что останавливаться в развитии нельзя и нужно работать еще больше и лучше. Только тогда можно развиваться и прогрессировать. У него впереди много работы, и если он будет правильно подходить к делу, то вырастет в очень качественного игрока. Меня радует, что в каждом матче мы можем проводить ротацию, потому что есть хорошая конкуренция. Те игроки, которые в начале второй части сезона не были основными, сейчас демонстрируют хорошую игру и получают свой шанс. Хочется в каждом поединке играть на победу и будут выходить на поле те футболисты, которые заслуживают попасть в стартовый состав”, – рассказал тренер.

17 мая "Рух" поедет к "Левому Берегу".