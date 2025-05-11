  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев – о победе над Вересом: Были замечания к конкретным игрокам. Радует, что есть хорошая конкуренция

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев – о победе над Вересом: Были замечания к конкретным игрокам. Радует, что есть хорошая конкуренция

Премьер-лига
Обновлено

Желто-черные стабилизировали результаты

Пономарев – о победе над Вересом: Были замечания к конкретным игрокам. Радует, что есть хорошая конкуренция

fcrukh.com

Новина українською

Наставник "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал игру против "Вереса".

"Мы были настроены на победу, ведь в первом круге провели плохой матч в Ровно. Хотелось взять реванш. Относительно доволен этой игрой. Впрочем, не все игроки полностью выполнили установку и не показали свой максимум. У нас много молодых футболистов и они должны быть мотивированы и развиваться.

Да, мы уже выполнили задание на сезон. На нас не давил результат. Но футболисты должны хотеть развиваться и расти. Хочется от них постоянного прогресса. Играть должна вся команда. У меня были замечания к конкретным игрокам, потому что это проблема, когда 20-летний футболист не отдается на поле на все 100%. До перерыва этого не было. Поэтому проигрывали много единоборств”.

Читайте такжеЧерноморец - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 26.04.2025

"Замена Кителы в перерыве связана с предупреждением. Он импульсивный футболист, поэтому мы решили не рисковать. Притула только восстановился после болезни – поберегли его. У Фаала микроповреждение – будет готов помочь команде в следующей игре.

В последних трех матчах мы набрали 7 очков. В этих играх Горин выходил в стартовом составе, выступал надежно. Это действительно качественный и универсальный игрок, ведь Олег может сыграть и в центре поля, и в центре защиты. Такие футболисты очень ценны, ведь закрывают несколько позиций, и мы довольны тем, как Горин сейчас играет".

Читайте такжеПридерживаются своей стратегии. Пономарев прокомментировал победу над Черноморцем

Денисов хороший и перспективный молодой футболист. Однако ему следует понять, что останавливаться в развитии нельзя и нужно работать еще больше и лучше. Только тогда можно развиваться и прогрессировать. У него впереди много работы, и если он будет правильно подходить к делу, то вырастет в очень качественного игрока.

Меня радует, что в каждом матче мы можем проводить ротацию, потому что есть хорошая конкуренция. Те игроки, которые в начале второй части сезона не были основными, сейчас демонстрируют хорошую игру и получают свой шанс. Хочется в каждом поединке играть на победу и будут выходить на поле те футболисты, которые заслуживают попасть в стартовый состав”, – рассказал тренер.

17 мая "Рух" поедет к "Левому Берегу".

По теме
yellow-arrow
"Ничего критического нет": Ашур объяснил, почему в матче с Динамо заменил легионера через 19 минут
yellow-arrow
"Понимаем проблему, но решить ее пока не можем": Шандрук – о поражении Руху
yellow-arrow
Карпаты – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Верес, Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости