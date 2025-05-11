"Ничего критического нет": Ашур объяснил, почему в матче с Динамо заменил легионера через 19 минут

Имад Ашур рассказал о кадровых особенностях встречи с киевлянами.

"Крушинский второй матч подряд играет слева в защите. Взвешивали восстановление игроков, тренировочный процесс. Это стратегическое решение. Прошлый матч был для Крушинского не идеальным, но во время игры с "Александрией" он адаптировался и эту игру он провел более целостно. Вы видели тот эпизод на первых секундах (неудачно приземлился за пределами поля после борьбы на фланге – прим.).

Очень страшно было, что с ним что-нибудь случится, но он молодец. Второй матч он получает повреждение и продолжает игру. Это ему идет в плюс – он выдерживает эти матчи, не 20-30 минут, как раньше, его универсальность может пойти только на пользу. Сейчас он помогает команде и себе, набивает цену".