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"Ничего критического нет": Ашур объяснил, почему в матче с Динамо заменил легионера через 19 минут

Премьер-лига

Португалец не вошел в игру

"Ничего критического нет": Ашур объяснил, почему в матче с Динамо заменил легионера через 19 минут

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Имад Ашур рассказал о кадровых особенностях встречи с киевлянами.

"Крушинский второй матч подряд играет слева в защите. Взвешивали восстановление игроков, тренировочный процесс. Это стратегическое решение. Прошлый матч был для Крушинского не идеальным, но во время игры с "Александрией" он адаптировался и эту игру он провел более целостно. Вы видели тот эпизод на первых секундах (неудачно приземлился за пределами поля после борьбы на фланге – прим.).

Очень страшно было, что с ним что-нибудь случится, но он молодец. Второй матч он получает повреждение и продолжает игру. Это ему идет в плюс – он выдерживает эти матчи, не 20-30 минут, как раньше, его универсальность может пойти только на пользу. Сейчас он помогает команде и себе, набивает цену".

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"Ротация голкиперов – тоже стратегическое решение. Конкуренция хорошая. В некоторых моментах по некоторым позициям приходится вплоть до последнего мгновения думать и решать. Это хорошая головная боль. Все было надежно, справились все.

В середине второго тайма инициатива перешла к "Динамо". Надо было игру освежить, но не так-то легко войти в игру. Гонсалвеш не вошел в игру (его заменили через 19 минут – прим.). Мы уже видели, как он усиливал игру, в старте выходил. Ничего критичного нет. Просто решили исправить этот момент. Так бывает”, – заявил тренер.

17 мая "волки" будут играть против "Зари".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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