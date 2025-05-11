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Шищенко – о стабильно набранных очках: Мы понимаем, насколько важно выйти из этой ситуации

Премьер-лига
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Столичная команда сделала еще один шаг для сохранения прописки

Шищенко – о стабильно набранных очках: Мы понимаем, насколько важно выйти из этой ситуации

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

После домашнего матча с ЛНЗ (0:0) главный тренер "пивоваров" Сергей Шищенко поделился впечатлениями от игры.

"Мы понимали после игры "Ворсклы" с "Черноморцем", что команда, которая победит в матче, где-то процентов на 90 гарантировала бы непопадание в переходные матчи. Это теоретически, но шансы были очень велики, если бы кто-то победил. Мы хотели, чтобы была победа. Очень неплохо начали игру — где-то были активнее ЛНЗ, создавали хорошие подходы к воротам соперника.

Чуть-чуть не хватало качества. Во втором тайме были неплохие контрвыпады, скоростные атаки. Были хорошие моменты, которые хотелось бы реализовывать в таком матче".

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[Об отсутствии Таранухи] "Никто не знает, как бы действовал Тарануха в этом матче. Да, Ростик неплохо вышел на замену с "Карпатами", затем играл и забил 2 мяча в двух матчах. У нас неплохие нападающие, которые могут заменить игроков в атакующей линии.

Я удовлетворен теми игроками, которые были на поле в атаке. Надо быть увереннее, чтобы реализовать моменты. Их было немного, но они все же были".

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"У нас очень хорошая атмосфера в команде — каждый день, на каждой тренировке. Я уже говорил: здесь очень хороший коллектив ребят, теплая атмосфера. Мы ее поддерживаем. И то, что мы набираем зачетные баллы — это результат того, что мы понимаем, насколько важно выйти из этой ситуации.

Еще осталось два тура. Будет непросто, будет тяжело. Но с тем отношением, которое есть у ребят, с пониманием того, что они делают на поле — я считаю, что мы можем выполнить задание и не попасть в переходные матчи”, – убежден специалист.

17 мая столичный клуб будет играть в Кривом Роге.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Александр Симченко
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