"Можно даже порадоваться, что так есть": Григорчук – о 7 матчах без побед

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Оболонью" (0:0) в 28-м туре УПЛ.

"Такой результат, что мы уже привыкли к нему. 0:0 – это уже результат, который ассоциируется с нами. Я скажу даже не анализ, а просто свои ощущения, мнение. Мы слышим критику в наш адрес, и частично ее принимаем. Но я абсолютно спокоен. Я стараюсь с командой общаться таким образом и вести всю коммуникацию так, чтобы мы были абсолютно спокойны.

Я из своего опыта вам скажу, что так, как у нас складывается в ЛНЗ этот период – это очень редкая ситуация. Из тех ничьих, которые мы сыграли, несколько игр могли выиграть и никто даже не удивился бы этому”.