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"Можно даже порадоваться, что так есть": Григорчук – о 7 матчах без побед

Премьер-лига
Обновлено

Наставник сохраняет оптимизм

"Можно даже порадоваться, что так есть": Григорчук – о 7 матчах без побед

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук прокомментировал ничью с "Оболонью" (0:0) в 28-м туре УПЛ.

"Такой результат, что мы уже привыкли к нему. 0:0 – это уже результат, который ассоциируется с нами. Я скажу даже не анализ, а просто свои ощущения, мнение. Мы слышим критику в наш адрес, и частично ее принимаем. Но я абсолютно спокоен. Я стараюсь с командой общаться таким образом и вести всю коммуникацию так, чтобы мы были абсолютно спокойны.

Я из своего опыта вам скажу, что так, как у нас складывается в ЛНЗ этот период – это очень редкая ситуация. Из тех ничьих, которые мы сыграли, несколько игр могли выиграть и никто даже не удивился бы этому”.

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"Но случаются такие результаты. Это для нас прекрасный тест, испытание. Можно даже порадоваться, что так есть, потому что мы имеем лучшую возможность провериться - каждому из нас, - как мы себя ведем в такой ситуации, как мы реагируем на это, какие делаем шаги. А как раз в реакции на это все мы прогрессируем по игре. Мы на это все смотрим положительно.

Мне многое нравится в нашей игре. Есть вещи, которые мне, конечно, не нравятся, но я бы даже сейчас в такой ситуации, когда и так критика будет по нашему адресу, не хотел бы от себя ничего такого говорить. Это наш внутренний анализ. Я бы своим ребятам сказал: "Продолжайте делать то, что вы делаете". Я им именно так и скажу”, – заявил тренер.

17 мая черкасская команда будет принимать "Ворсклу".

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Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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kukarekin (Одесса)
11.05.2025 в 08:33
Все впереди у Романа в ЛНЗ. Рекорд поражений в 18 матчей будет превзойден. Он пытается играть в футбол, не соотвеьствующий квалификации игроков, риск не оправдан
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Комментарии 1
kukarekin (Одесса)
11.05.2025 в 08:33
Все впереди у Романа в ЛНЗ. Рекорд поражений в 18 матчей будет превзойден. Он пытается играть в футбол, не соотвеьствующий квалификации игроков, риск не оправдан
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