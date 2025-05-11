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Кривбасс – Колос: стартовые составы на матч
Вернидуб-старший против Костышина-старшего
Фото: ФК Кривбас
В поединке 28 тура чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет против "Колоса". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
- "Кривбасс": Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Кузык – Илич, Вакулко – Задерака, Твардохлиб, Микитишин – Соса.
- Запасные хозяев: Маханьков, Фома, Виливальд, Бандейра, Пличко, Понедельник, Икенна, Лунев, Гонсалез, Каменский, Ндомбази, Мулик.
- "Колос": Пахолюк – Козик, Бурда, Красничи, Цуриков – Теллес – Гагно, Ррапай - Алефиренко, Сидоров, Велетень.
- Запасные гостей: Горох, Мисак, Сухарь, Владой, О. Демченко, Ориховский, Криворучко, Третьяков, Гусол, Ковталюк.
"Кривбасс" занимает шестое место в турнирной таблице. "Колос" идет на 12 позиции. У команд 43 и 29 очков соответственно.
Начало встречи в Кривом Роге запланировано на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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