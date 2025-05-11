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Сейчас работает в УПЛ. Кривбасс в новом сезоне может возглавить другой тренер, - Источник
Вполне реальный вариант
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" в новом сезоне может возглавить другой тренер.
По информации Telegram-канала Inside UPL, действующий тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб и некоторые игроки задумываются над новым шагом и клуб постепенно готовится к изменениям. Один из вариантов на должность тренера - Юрий Максимов.
"Кривбасс постепенно готовится к изменениям. По нашим данным, клуб уже присматривается к кандидатам на замену. Один из вариантов - Юрий Максимов.
Сегодня его фамилия даже прозвучала в студии Игоря Бурбаса", - сообщил инсайдер.
По словам источника, Вернидуб хотел бы работать в более стабильных условиях.
"Любой адекватный специалист захочет работать в более стабильных условиях - и с точки зрения финансов, и с точки зрения безопасности. Кривой Рог, к сожалению, до сих пор остается достаточно близко к фронту, и это важный фактор для многих. Вернидуб - не исключение", - написал инсайдер.
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Сейчас Юрий Максимов возглавляет "Ворсклу". Полтавский клуб занимает 13-е место с 25-ю баллами.
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