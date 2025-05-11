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Тренер Оболони: Были мнения во время матча против ЛНЗ, что замены мы сделали очень удачными
На усиление атаки
Фото: ФК Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в интервью с Михаилом Спиваковским объяснил, почему по ходу матча против ЛНЗ сменил всю свою атакующую тройку.
“ – Это уже похоже на хоккей: только замены не пятерками, а тройками…
– Я вижу, насколько устали игроки соперника, и понимаю, каких скоростных форвардов имею на скамейке. А еще очень хочу побеждать – потому немного рискую. Считаю, что таким образом мы улучшали атакующие действия команды в каждом из последних матчей.
– Показалось, что в матче против ЛНЗ дублеры выглядели, чем "титулары". Это объясняется тем, что они вышли играть против более уставших защитников?
– Мне тоже так показалось. Даже было мнение во время матча, что замены мы сделали очень удачными. И что ребята, вышедшие из лавки, выглядели острее, чем те, кто начинал игру. Но я очень доверяю каждому игроку, и стартовый состав зависит от соперника и состояния наших футболистов. Вот так и решаем – какой игрок нужнее в тот или иной момент”, – сказал Шищенко.
"Оболонь" находится на 10 месте в турнирной таблице. Следующий матч киевляне сыграют против “Кривбасса” в Кривом Роге.
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