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Тренер Оболони: Были мнения во время матча против ЛНЗ, что замены мы сделали очень удачными

Премьер-лига

На усиление атаки

Тренер Оболони: Были мнения во время матча против ЛНЗ, что замены мы сделали очень удачными

Фото: ФК Оболонь

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Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко в интервью с Михаилом Спиваковским объяснил, почему по ходу матча против ЛНЗ сменил всю свою атакующую тройку.

– Это уже похоже на хоккей: только замены не пятерками, а тройками…

– Я вижу, насколько устали игроки соперника, и понимаю, каких скоростных форвардов имею на скамейке. А еще очень хочу побеждать – потому немного рискую. Считаю, что таким образом мы улучшали атакующие действия команды в каждом из последних матчей.

– Показалось, что в матче против ЛНЗ дублеры выглядели, чем "титулары". Это объясняется тем, что они вышли играть против более уставших защитников?

– Мне тоже так показалось. Даже было мнение во время матча, что замены мы сделали очень удачными. И что ребята, вышедшие из лавки, выглядели острее, чем те, кто начинал игру. Но я очень доверяю каждому игроку, и стартовый состав зависит от соперника и состояния наших футболистов. Вот так и решаем – какой игрок нужнее в тот или иной момент”, – сказал Шищенко.

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"Оболонь" находится на 10 месте в турнирной таблице. Следующий матч киевляне сыграют против “Кривбасса” в Кривом Роге.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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