Матч Кривбасс – Колос начнется с опозданием из-за воздушной тревоги

"Кривбасс" и "Колос" должны были начать матч 28 тура чемпионата Украины в 13:00. Однако старт встречи был отложен.

В 12:56 – за четыре минуты до стартового свистка – в Днепропетровской области была объявлена ​​воздушная тревога. Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, в регионе была сейчас есть угроза применения россиянами баллистического вооружения.

Команды уже провели полноценную разминку и готовы были начинать матч. Они вышли на поле, однако были вынуждены сразу же уходить в укрытие.

В 13:28 было доложено об отбое воздушной тревоги. На 13:45 запланировано построение и исполнение гимна командами, после чего начнется матч.

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