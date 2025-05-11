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Матч Кривбасс – Колос начнется с опозданием из-за воздушной тревоги
Очередная угроза атаки россиян
УПЛ
"Кривбасс" и "Колос" должны были начать матч 28 тура чемпионата Украины в 13:00. Однако старт встречи был отложен.
В 12:56 – за четыре минуты до стартового свистка – в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, в регионе была сейчас есть угроза применения россиянами баллистического вооружения.
Команды уже провели полноценную разминку и готовы были начинать матч. Они вышли на поле, однако были вынуждены сразу же уходить в укрытие.
В 13:28 было доложено об отбое воздушной тревоги. На 13:45 запланировано построение и исполнение гимна командами, после чего начнется матч.
За ходом событий в Кривом Роге следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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