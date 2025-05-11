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Начало матча Кривбасс – Колос во второй раз сорвано из-за воздушной тревоги
Команды уже дважды проводили разминку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
“Кривбасс” и “Колос” не смогли начать матч 28 тура УПЛ даже со второй попытки. В Кривом Роге снова объявили воздушную тревогу.
Поединок был запланирован на 13:00. Команды провели разминку и вышли на поле для исполнения гимна Украины. В 12:56 в городе началась тревога, продолжавшаяся до 13:28.
После небольшой разминки коллективы все же провели официальные предматчевые мероприятия. Украинский военный уже был готов идти выполнять символический удар по мячу, однако в Днепропетровской области в 13:48 снова была объявлена воздушная тревога.
ПС ВСУ сообщили, что в настоящее время существует угроза применения россиянами баллистического вооружения. В общей сложности девять областей и Киев под целью армии РФ.
За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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