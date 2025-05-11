Начало матча Кривбасс – Колос во второй раз сорвано из-за воздушной тревоги

“Кривбасс” и “Колос” не смогли начать матч 28 тура УПЛ даже со второй попытки. В Кривом Роге снова объявили воздушную тревогу.

Поединок был запланирован на 13:00. Команды провели разминку и вышли на поле для исполнения гимна Украины. В 12:56 в городе началась тревога, продолжавшаяся до 13:28.

После небольшой разминки коллективы все же провели официальные предматчевые мероприятия. Украинский военный уже был готов идти выполнять символический удар по мячу, однако в Днепропетровской области в 13:48 снова была объявлена ​​воздушная тревога.

ПС ВСУ сообщили, что в настоящее время существует угроза применения россиянами баллистического вооружения. В общей сложности девять областей и Киев под целью армии РФ.

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