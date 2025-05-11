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Помог стандарт. Колос забил Кривбассу на восьмой минуте матча – ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Легионер отличился в дебютном поединке в старте

Помог стандарт. Колос забил Кривбассу на восьмой минуте матча – ВИДЕО

Фото: ФК Колос

UA-Футбол
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В матче 28 тура чемпионата Украины “Кривбасс” в Кривом Роге принимает “Колос”. Счет в матче был открыт на восьмой минуте встречи.

После навеса Ррапая из углового точно головой пробил Теллес. Он выиграл борьбу в центре штрафной.

Для легионера это дебютный гол в семи матчах за "Колос". Сегодня он дебютировал в основном составе коваливцев.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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