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Ротань: Самый важный момент – не в том, чтобы занимать какие-то места

Премьер-лига
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А в том, чтобы продолжать дальше

Ротань: Самый важный момент – не в том, чтобы занимать какие-то места

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер “Александрии” Руслан Ротань поделился мыслями перед матчем 28 тура УПЛ против “Карпат” и рассказал о подготовительном процессе команды к этому поединку.

“ – В обычном режиме тренируемся. В принципе, очень хорошая команда, еврокубковая - "Карпаты" сейчас также борются за еврокубки.

Поэтому для нас это также проверка на будущее, хороший соперник, классный, играющий с мячом, который хочет играть с хорошо прессингующим мячом. Для нас это как раз своего рода экзамен, и мы должны быть очень собраны и готовы к этому матчу.

– Как чувствуют себя Шулянский и Филиппов? Как компенсируете потерю Мартынюка из-за перебора желтых?

– Что касается Шулянского, то ему нужно еще время, он только начинает подтягивать физическое состояние. Что касается Мартынюка, карточки есть карточки, поэтому будем исходить из ситуации с теми игроками, которые сегодня у нас есть в обойме.

– Все остальные игроки готовы?

– Вы же знаете, что в футболе и спорте не может быть такого, чтобы у кого-то не болело. Потому это нормальный процесс. Уже концовка чемпионата это для игроков своего рода экзамен для того, чтобы быть собранными, быть командой. Все стараются, все желают. Каждый матч для нас очень важен.

– В начале чемпионата нечего было говорить, что вы будете бороться за медали, и вы об этом не так часто говорили. Потом где-то на экваторе уже говорили о том, что команда будет бороться за 2-3 места. Можно ли говорить, что за три тура до завершения команда активно борется за чемпионство?

– Я и тогда, и сейчас вам говорю, что у нас есть следующий матч. Матч с "Карпатами" – такой же, как и те, что мы играли в начале чемпионата. Посмотрим в конце чемпионата сколько мы очков наберем, на каком месте будем.

Сейчас очень важно то, что игроки растут и ментально, и получают сейчас удовольствие от футбола, от своего труда – вот это самое важное. А потом уже будем наслаждаться теми моментами, которые мы займем.

Но, поверьте, самый важный момент – не в том, чтобы какие-то места занимать. Самое важное – продолжать дальше. Вот это, пожалуй, самый главный показатель”, – сказал Ротань.

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Матч между "Карпатами" и "Александрией" во Львове запланирован на 18:00.

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Источник:
YouTube УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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