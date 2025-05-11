УПЛ. Кривбасс – Колос 0:1. Криворожцы рискуют остаться без еврокубков

Матч должен был начаться в 13:00, но буквально перед стартовым свистком на Днепропетровщине была объявлена ​​воздушная тревога, поэтому команды отправились в укрытие. Выход на поле после окончания тревоги тоже не увенчался успехом, ведь тревога раздалась снова. Лишь с третьей попытки команды сумели стартовать.

У "Кривбасса" из-за травм не играли Мендоса, Шевченко и Дибанго. У "Колоса" в запасе неожиданно остались Третьякоа и Демченко, вместо этого сыграли Алефиренко и Теллес.

Первый опасный момент в матче создали гости. Ррапай запустил в прорыв правым флангом Алефиренко, удар которого парировал Клищук. Подачу с углового от Ррапая замкнул ударом в дальний угол Элиас Теллес. 1:0. Неожиданное начало матча. Теллес забивает гол в первом же матче в основе ковалевцев.

Через несколько минут Соса из глубины отдал передачу в центр штрафной, но удар Илича блокировали защитники.

Дальний удар Цурикова прошел выше ворот. Задерака в падении головой пробил над воротами после подачи Микитишина с левого фланга. Илич с правого фланга отдал передачу на Никитишина, удар которого из-под перекладины вытащил Пахолюк.



Перед свистком на перерыв "Кривбасс" дважды мог сравнивать счет. Сначала Илич со штрафного пробивал под перекладину, но Пахолюк взял удар. Практически сразу Конате отбросил под удар Романчуку, но Пахолюк в ближнем углу намертво забрал мяч.

Фактически равная игра в первом тайме завершилась победой "Колоса", который свой момент сумел реализовать. После пропущенного гола криворожцы атаковали больше, но их подвела реализация.

Второй тайм тоже начался с атак подопечных Вернидуба. Соса пытался подать с левого фланга в штрафную, но Пахолюк без проблем забрал. Спустя минуту Соса повторил свою попытку, но с правого фланга и снова на высоте был Пахолюк.

"Колос" тоже пытался атаковать. Прострел с правого фланга от Алефиренко завершил ударом мимо дальней стойки Ррапай.

Задерака выполнил навес с правого фланга, однако слишком сильно и мяч перелетел всех игроков. Через минуту тот же Задерака упал в штрафной в борьбе с Цуриковым, но арбитр нарушения не зафиксировал.

После навеса с левого фланга от Вакулко мяч забрал Пахолюк. Ряд стандартов от "Кривбасса" ничем опасным не завершились.

У "Колоса" после выполнения стандарта Ковталюк пробил в стойку, но после этого арбитр зафиксировал положение вне игры.

В конце встречи Соса отдал отличную передачу на ход Никитишину, тот ворвался в штрафную и пробил очень неудачно. Лунев пробил из-за пределов штрафной, но поскользнулся и Пахолюк спокойно забрал мяч в руки.

Уже в добавленное арбитром время Романчук пробил из пределов штрафной после навеса с правого фланга, но Пахолюк сумел парировать удар с угла ворот.

"Кривбасс" провел достаточно хороший матч, но подвела реализация. "Колосу" удался быстрый гол, после чего ковалевцы сыграли грамотно и прагматично по счету.

"Колос" одерживает победу и обеспечивает себе место в УПЛ на следующий сезон. "Кривбасс" теряет возможность выйти на 4-ю позицию и уменьшает свои шансы на попадание в еврокубки по итогам сезона.

28-й тур УПЛ

Кривой Рог. "Горняк"

"Кривбасс" - "Колос" 0:1

Голы: Теллес, 8

Кривбасс: Клищук – Юрчец, Конате, Романчук, Д. Кузык – Илич (Лунев, 74), Вакулко – Задерака (Ндомбаси, 74), Твердохлеб, Микитишин (Бандейра, 85) – Соса (Гонсалес, 85).

Колосс: Пахолюк - Козик, Бурда, Красничи, Цуриков - Гагнидзе, Теллес (Демченко, 81), Ррапай (Ориховский, 81) - Алефиренко (Третьяков, 67), Сидоров (Ковталюк, 57), Велетень.

Предупреждения: Красничи, 44.