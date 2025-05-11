Карпаты – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В пятницу "Полесье" и "Динамо" сыграли очень важный матч за самые высокие места в чемпионате. Сегодня поединок между "Карпатами" и "Александрией" имеет не меньший вес. У львовян есть неплохие шансы на еврокубки, "горожане" все еще сохраняют возможность стать чемпионами. Поэтому борьба будет до финального свистка.

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Чемпионат Украины, 28 тур

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