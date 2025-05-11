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Карпаты – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Один из центральных поединков тура
Фото: ФК Олександрія
В пятницу "Полесье" и "Динамо" сыграли очень важный матч за самые высокие места в чемпионате. Сегодня поединок между "Карпатами" и "Александрией" имеет не меньший вес. У львовян есть неплохие шансы на еврокубки, "горожане" все еще сохраняют возможность стать чемпионами. Поэтому борьба будет до финального свистка.
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Чемпионат Украины, 28 тур
11 мая, 18:00. "Стадион Украина" (Львов)
Прямая трансляция: УПЛ ТВ (MEGOGO)
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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