"Карпаты" объявили поединок против "Александрии" матчем памяти.

Львовский клуб сообщил, что матч УПЛ будет посвящен 17-м представителям ультрас-движения "Карпат", которые погибли на войне против РФ.

"Сегодняшний матч против "Александрии" является особенным. Мы отдаем дань уважения семьям наших фанатов, чьи отцы, мужья, братья, сыновья отдали в борьбе за Украину самое дорогое - свою жизнь. Семнадцать представителей ультрас-движения львовских "Карпат" погибли, защищая каждого из нас, государство и независимость", - сообщили "Карпаты".

Клуб назвал имена погибших героев.

Игорь Костенко

Роман "Сан" Шимало

Андрей Балай

Роман "Паштет" Потишка

Богдан "Пират" Криль

Николай "Белый" Забавчук

Тарас "Сиховский" Березюк

Ростислав "Дрогобыч" Шийко

Юрий "Тай" Осадчук

Юрий "Рыцарь" Рыжий

Тарас "Фанат" Чучман

Виктор "Аист" Петров

Даниил "Малый" Лукащук

Андрей "Петров" Гарасим

Александр "Нюхач" Качмарик

Роман Луцик

Олег "Ураган" Хомицкий

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Напомним, что матч между "Карпатами" и "Александрией" состоится 11 мая и начнется в 18:00 по киевскому времени.