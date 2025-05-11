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Карпаты объявили поединок против Александрии матчем памяти
Вечная память и уважение!
fckarpaty.org.ua
"Карпаты" объявили поединок против "Александрии" матчем памяти.
Львовский клуб сообщил, что матч УПЛ будет посвящен 17-м представителям ультрас-движения "Карпат", которые погибли на войне против РФ.
"Сегодняшний матч против "Александрии" является особенным. Мы отдаем дань уважения семьям наших фанатов, чьи отцы, мужья, братья, сыновья отдали в борьбе за Украину самое дорогое - свою жизнь. Семнадцать представителей ультрас-движения львовских "Карпат" погибли, защищая каждого из нас, государство и независимость", - сообщили "Карпаты".
Клуб назвал имена погибших героев.
- Игорь Костенко
- Роман "Сан" Шимало
- Андрей Балай
- Роман "Паштет" Потишка
- Богдан "Пират" Криль
- Николай "Белый" Забавчук
- Тарас "Сиховский" Березюк
- Ростислав "Дрогобыч" Шийко
- Юрий "Тай" Осадчук
- Юрий "Рыцарь" Рыжий
- Тарас "Фанат" Чучман
- Виктор "Аист" Петров
- Даниил "Малый" Лукащук
- Андрей "Петров" Гарасим
- Александр "Нюхач" Качмарик
- Роман Луцик
- Олег "Ураган" Хомицкий
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Напомним, что матч между "Карпатами" и "Александрией" состоится 11 мая и начнется в 18:00 по киевскому времени.
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