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Карпаты объявили поединок против Александрии матчем памяти

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Вечная память и уважение!

Карпаты объявили поединок против Александрии матчем памяти

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Карпаты" объявили поединок против "Александрии" матчем памяти.

Львовский клуб сообщил, что матч УПЛ будет посвящен 17-м представителям ультрас-движения "Карпат", которые погибли на войне против РФ.

"Сегодняшний матч против "Александрии" является особенным. Мы отдаем дань уважения семьям наших фанатов, чьи отцы, мужья, братья, сыновья отдали в борьбе за Украину самое дорогое - свою жизнь. Семнадцать представителей ультрас-движения львовских "Карпат" погибли, защищая каждого из нас, государство и независимость", - сообщили "Карпаты".

Клуб назвал имена погибших героев.

  • Игорь Костенко
  • Роман "Сан" Шимало
  • Андрей Балай
  • Роман "Паштет" Потишка
  • Богдан "Пират" Криль
  • Николай "Белый" Забавчук
  • Тарас "Сиховский" Березюк
  • Ростислав "Дрогобыч" Шийко
  • Юрий "Тай" Осадчук
  • Юрий "Рыцарь" Рыжий
  • Тарас "Фанат" Чучман
  • Виктор "Аист" Петров
  • Даниил "Малый" Лукащук
  • Андрей "Петров" Гарасим
  • Александр "Нюхач" Качмарик
  • Роман Луцик
  • Олег "Ураган" Хомицкий
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Напомним, что матч между "Карпатами" и "Александрией" состоится 11 мая и начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Владислав Прийменко

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