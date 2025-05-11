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Инсайдер рассказал о планах Шахтера по защитнику, выступающему в аренде
Но не все так однозначно
fck.dk
Инсайдер рассказал о планах "Шахтера" по защитнику, который выступает в аренде.
Грузинский правый защитник Георгий Гочолейшвили, сейчас играет на правах аренды за датский "Копенгаген", причем регулярно. У датского клуба есть право выкупа, но не все так просто.
"Шахтер" планирует летом решить ситуацию с Ефимом Коноплей, который не хочет подписывать новый контракт с клубом. Игрока, скорее всего, выставят на трансфер.
Таким образом, в команде остается лишь Винисиус Тобиас, который неплохо закрепился в основе в последнее время
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"Шахтер" не спешит принимать предложение, которое было прописано в аренде с "Копенгагеном".
В этом сезоне Гочолеишвили сыграл в 33-х матчах "Копенгагена", в которых отметился голом и 4-мя голевыми передачами.
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