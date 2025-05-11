  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Второе место против пятого. Карпаты и Александрия объявили составы на матч

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Второе место против пятого. Карпаты и Александрия объявили составы на матч

Премьер-лига
Обновлено

Будет очень интересно

Второе место против пятого. Карпаты и Александрия объявили составы на матч

Олександрія

Новина українською

В 28-м туре УПЛ встретятся между собой команды из верхней части таблицы - "Карпаты" (5-е место) и "Александрия" (2-е место). Матч пройдет во Львове, на стадионе "Украина".

Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 18:00.

Стартовый состав "Карпат": Кинарейкин Яков, Мирошниченко Денис (К), Адамюк Владимир, Бабогло Владислав, Полегенько Павел, Танда Патрисио Дамиан, Чачуа Амбросий, Очеретько Олег, Бруниньо, Костенко Ян, Игорь Невес.

Запасные: Киричок Николай, Подлепенец Евгений, Квасница Илья, Федор Олег, Клименко Владислав, Шах Артур, Кемкин Александр, Домчак Назар, Краснопир Игорь.

Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Шепелев Владимир, Кампос, Теди Цара, Копина Юрий, Шабанов Артем (К), Козак Артем.

Запасные: Чобитько Александр, Ковалец Кирилл, Булеца Сергей, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Скорко Даниил, Джевани, Смирный Евгений, Шостак Денис, Макаренко Назар.

По теме
yellow-arrow
Новичок УПЛ трогательно поздравил с Днём Матери. Фото, видео
yellow-arrow
Большая интрига. Карпаты - Александрия. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Карпаты – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
ФК Александрия УПЛ Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости