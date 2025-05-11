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Второе место против пятого. Карпаты и Александрия объявили составы на матч
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Олександрія
В 28-м туре УПЛ встретятся между собой команды из верхней части таблицы - "Карпаты" (5-е место) и "Александрия" (2-е место). Матч пройдет во Львове, на стадионе "Украина".
Тренерские штабы команд уже определились со стартовыми составами. Первый свисток от арбитра прозвучит в 18:00.
Стартовый состав "Карпат": Кинарейкин Яков, Мирошниченко Денис (К), Адамюк Владимир, Бабогло Владислав, Полегенько Павел, Танда Патрисио Дамиан, Чачуа Амбросий, Очеретько Олег, Бруниньо, Костенко Ян, Игорь Невес.
Запасные: Киричок Николай, Подлепенец Евгений, Квасница Илья, Федор Олег, Клименко Владислав, Шах Артур, Кемкин Александр, Домчак Назар, Краснопир Игорь.
Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Шепелев Владимир, Кампос, Теди Цара, Копина Юрий, Шабанов Артем (К), Козак Артем.
Запасные: Чобитько Александр, Ковалец Кирилл, Булеца Сергей, Кулаков Андрей, Логинов Сергей, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Скорко Даниил, Джевани, Смирный Евгений, Шостак Денис, Макаренко Назар.
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