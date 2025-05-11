УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться

VBET Лига. 28-й тур

11 марта. Львов. Стадион "Украина"

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий)

"Карпаты" - "Александрия" 2:1



Голы: Краснопир 80 (пен.), Чачуа 90+5 - Кампуш 11

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мирошниченко - Танда, Чачуа (Клименко 90+7), Очеретько (Квасница 66) - Костенко (Шах 73), Бруниньо (Федор 73), Невес (Краснопир 66)

"Александрия": Ермаков - Кравченко, Шабанов, Кампуш, Копына - Калюжный - Козак (Джевани 66), Мишнев (Ковалец 74), Шепелев (Смирный 66), Цара (Беляев 65) - Филиппов (Кулаков 87)



Предупреждения: Бабогло 82 - Шепелев 49, Цара 60, Калюжный 73, 90+1, Копына 79, Кравченко 82, Шабанов 82, Смирный 82, Джевани 85, Ермаков 90+3



Удаление: Калюжный 90+1

К этому матчу "Карпаты" подходили, держа в уме потерю очков от своих двух конкурентов за последнее еврокубковое место - "Полесья" и "Кривбасса". Проблем с нахождением мотивацией у имевшей шансы вплотную подобраться к "Динамо" "Александрии" также, естественно, не было. Также у гостей наконец вернулся в основу восстановившийся после травмы лучший бомбардир Филиппов.

Команды никак не форсировали события в первую десятиминутку, но уже в начале второй "Александрия" вышла вперед. Кампуш ударом с лета примерно с 25-и метров послал мяч в нижний угол. Четвертый гол для португальского центрбека в ворота "зелено-белых" в этом сезоне.

На 18-й минуте Кампуш вновь продемонстрировал свой бомбардирский талант, забив рикошетом уже в свои владения, но в конечном счете арбитр зафиксировал в том эпизоде офсайд.

Коронные комбинации из-за высокой плотности в обороне соперника у "Карпат" особо не удавались, так что ставка была сделана на навесы. И не сказать, что она совсем плохо работала, особенно с учетом не самой надежной игры Ермакова. Наиболее опасно было после удара Чачуа боковыми ножницами в перекладину.

В начале второго тайма чуть не сравнял счет Невес. Бразилец пробил мимо с близкого расстояния после прострела Очеретько.

Полностью владея инициативой в поединке, львовяне чуть не привезли себе дополнительные проблемы. Адамюк подарил мяч Филиппову на линию штрафной, но Александр, будто бы не поверил своему счастью, и слабо пробил в руки Кинарейкину.

Далее тренеры обеих команд начали проводить кучу замен и значительно повысился градус встречи.





Во второй половине тайма "Александрия" начала смотреться более уверенно, но все перечеркнул ненужный фол Копыны в своей штрафной. После просмотра ВАР судья назначил пенальти, который реализовал Краснопир. Первый гол в текущем сезоне УПЛ для форварда.

Уже в компенсированное время подвел свою команду Калюжный, заработавший второе предупреждение. "Карпаты" этой оплошности не простили, и на предпоследней минуте матча вырвали победу. Подачу Полегенько успешно замкнул Чачуа.

Стоит отметить, что помимо дисквалифицированного Калюжного следующие игры команд пропустят и получившие горчичники Кравченко и Бабогло.

Таким образом, завоевание золотых медалей становится для "Александрии" практически невыполнимой задачей - за два тура до конца чемпионата отставание "желто-черных" от "Динамо" составляет пять очков. "Карпаты", в свою очередь, вышли на единоличную четвертую строчку, и опережают в таблице "Полесье" и "Кривбасс" на два и три балла, соответственно.