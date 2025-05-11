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Новичок УПЛ трогательно поздравил с Днём Матери. Фото, видео
Молодцы!
Фото: ФК Лівий Берег
Новичок УПЛ трогательно поздравил с Днём Матери
"Левый Берег" разместил видео, на котором футболисты академии клуба рассказали, за что они любят своих мам.
Клуб поблагодарил за заботу, тепло, безграничную поддержку и веру в футболистов.
Позже клуб выставил открытки, на которых игроки основной команды клуба стоят рядом со своими мамами.
"Они были с нами с первых шагов - и остаются самыми горячими болельщицами. Сегодня благодарим тех, кто всегда рядом - в радости, поражениях и самых важных моментах жизни.
С Днем матери!", - написал клуб.
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Напомним, сейчас "Левый Берег" занимает 14-е место с 23-мя баллами, но с игрой в запасе против "Ингульца".
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