Новичок УПЛ трогательно поздравил с Днём Матери. Фото, видео

Новичок УПЛ трогательно поздравил с Днём Матери

"Левый Берег" разместил видео, на котором футболисты академии клуба рассказали, за что они любят своих мам.

Клуб поблагодарил за заботу, тепло, безграничную поддержку и веру в футболистов.

Позже клуб выставил открытки, на которых игроки основной команды клуба стоят рядом со своими мамами.

"Они были с нами с первых шагов - и остаются самыми горячими болельщицами. Сегодня благодарим тех, кто всегда рядом - в радости, поражениях и самых важных моментах жизни. С Днем матери!", - написал клуб.

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Напомним, сейчас "Левый Берег" занимает 14-е место с 23-мя баллами, но с игрой в запасе против "Ингульца".