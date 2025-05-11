Инсайдер рассказал о будущем грузинского защитника "Шахтера", который на правах аренды играет за "Черноморец".

21-летний Лука Лацабидзе еще не дебютировал за донецкий клуб, но проводит довольно стабильный сезон в аренде за одесский коллектив.

Грузинский защитник прогрессировал в "Черноморце". Играл в УПЛ и получил дебютный вызов в сборную Грузии.

У "Черноморца", по словам инсайдера, нет соответствующих ресурсов для выкупа игрока, поэтому Лацабидзе вернется в "Шахтер".

По словам источника, есть заинтересованность игроком клубов из Грузии

"Насколько нам известно, после дебютного вызова в национальную сборную Грузии появилась заинтересованность с родины - несколько команд хотят арендовать Лацабидзе у "Шахтера"", - написал источник.

За "Шахтер" Лацабидзе ранее играл только в молодежной команде. Четыре раза был в заявке основной команды, но так и не вышел на поле.

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Лацабидзе сыграл 18 матчей за "Черноморец", в которых сделал один ассист.