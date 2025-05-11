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Александрия забила Карпатам на 11-й минуте

Премьер-лига
Обновлено
Александрия забила Карпатам на 11-й минуте

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В 28-м туре УПЛ подопечные Ротаня приехали во Львов. Уже на 11-й минуте гости открыли счет.

Португальский защитник Мигел Феррейра Кампуш забил свой 5-й гол в текущем сезоне.

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Карпаты – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ
ФК Александрия Мигел Кампуш
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gogagoga (Львів)
11.05.2025 в 18:28
Вар придумав офсайд
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2
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Комментарии 2
Gogagoga (Львів)
11.05.2025 в 18:28
Вар придумав офсайд
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2
0
vlotko (Броди)
11.05.2025 в 19:14
Як там у цій метушні біля воріт було виявлено офсайд?
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