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Александрия забила Карпатам на 11-й минуте
Фото: ФК Олександрія
В 28-м туре УПЛ подопечные Ротаня приехали во Львов. Уже на 11-й минуте гости открыли счет.
Португальский защитник Мигел Феррейра Кампуш забил свой 5-й гол в текущем сезоне.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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Gogagoga (Львів)
11.05.2025 в 18:28
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