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Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте
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Фото: Карпати
В 28-м туре УПЛ подопечные Ротаня приехали во Львов. Уже на 11-й минуте гости открыли счет.
Португальский защитник Мигел Феррейра Кампуш забил свой 5-й гол в текущем сезоне. Уже на 18-й минуте хозяева могли восстановить паритет, но у Амбросия Чачуа зафиксировали офсайд. Ближе к завершению основного времени "зелено-белые" реализовали пенальти.
Игорь Краснопир забил первый гол в составе "Карпат".
В компенсированное время Чачуа все же нашёл свой момент и забил победный гол на 5-й добавленной минуте.
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