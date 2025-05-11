Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте

В 28-м туре УПЛ подопечные Ротаня приехали во Львов. Уже на 11-й минуте гости открыли счет.

Португальский защитник Мигел Феррейра Кампуш забил свой 5-й гол в текущем сезоне. Уже на 18-й минуте хозяева могли восстановить паритет, но у Амбросия Чачуа зафиксировали офсайд. Ближе к завершению основного времени "зелено-белые" реализовали пенальти.

Игорь Краснопир забил первый гол в составе "Карпат".

В компенсированное время Чачуа все же нашёл свой момент и забил победный гол на 5-й добавленной минуте.