  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте

Премьер-лига
Обновлено

Топ-матч от команд

Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте

Фото: Карпати

Новина українською

В 28-м туре УПЛ подопечные Ротаня приехали во Львов. Уже на 11-й минуте гости открыли счет.

Португальский защитник Мигел Феррейра Кампуш забил свой 5-й гол в текущем сезоне. Уже на 18-й минуте хозяева могли восстановить паритет, но у Амбросия Чачуа зафиксировали офсайд. Ближе к завершению основного времени "зелено-белые" реализовали пенальти.

Игорь Краснопир забил первый гол в составе "Карпат".

Читайте такжеКампуш: Александрия смогла конкурировать с Шахтером на равных - это показывает наш прогресс

В компенсированное время Чачуа все же нашёл свой момент и забил победный гол на 5-й добавленной минуте.

По теме
yellow-arrow
Предвзятость или грубость? Александрия во втором тайме с Карпатами получила 20% желтых карточек в текущем сезоне
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
yellow-arrow
Инсайдер рассказал о будущем грузинского защитника Шахтера, который на правах аренды играет за Черноморец
ФК Александрия Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
11.05.2025 в 20:12
КРАСЕНІ
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
11.05.2025 в 20:12
КРАСЕНІ
Ответить
1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2025 в 20:01
Красавцы!!!
Ответить
0
2
Gogagoga (Львів)
11.05.2025 в 18:28
Вар придумав офсайд
Ответить
2
1
vlotko (Броди)
11.05.2025 в 19:14
Як там у цій метушні біля воріт було виявлено офсайд?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости