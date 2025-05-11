Предвзятость или грубость? Александрия во втором тайме с Карпатами получила 20% желтых карточек в текущем сезоне

В промежутке с 50-й до 90+3 минуты встречи во Львове "Александрия" заработала 10 желтых карточек. До встречи в 27 турах команда из Кировоградской области получила 40 предупреждений.

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Таким образом, за вторую 45-минутку на стадионе "Украина" подопечным Ротаня показали 20% "горчичников" в текущем чемпионате.

10 желтых у Ивана Калюжного. Сегодня он получил 2 предупреждения и на 90+1 минуте отправился на досрочный отдых. Соответственно, полузащитник пропустит следующую игру из-за дисквалификации, а Никита Кравченко и Евгений Смирный – из-за перебора "горчичников".