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Предвзятость или грубость? Александрия во втором тайме с Карпатами получила 20% желтых карточек в текущем сезоне

Премьер-лига

Арбитр не жалел предупреждений для горожан

Предвзятость или грубость? Александрия во втором тайме с Карпатами получила 20% желтых карточек в текущем сезоне

Фото: Олександрія

Новина українською

В промежутке с 50-й до 90+3 минуты встречи во Львове "Александрия" заработала 10 желтых карточек. До встречи в 27 турах команда из Кировоградской области получила 40 предупреждений.

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Таким образом, за вторую 45-минутку на стадионе "Украина" подопечным Ротаня показали 20% "горчичников" в текущем чемпионате.

10 желтых у Ивана Калюжного. Сегодня он получил 2 предупреждения и на 90+1 минуте отправился на досрочный отдых. Соответственно, полузащитник пропустит следующую игру из-за дисквалификации, а Никита Кравченко и Евгений Смирный – из-за перебора "горчичников".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
11.05.2025 в 20:45
Дивився ігри Полісся, Кривбасу і Карпат в цьому турі. Карпати навіть якби не виграли цю гру виглядали симпатичніше за інших претендентів на Єврокубки. Гра класна, швидка, обидві команди сподобались. Карпати перемогли заслужено
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
11.05.2025 в 20:45
Дивився ігри Полісся, Кривбасу і Карпат в цьому турі. Карпати навіть якби не виграли цю гру виглядали симпатичніше за інших претендентів на Єврокубки. Гра класна, швидка, обидві команди сподобались. Карпати перемогли заслужено
Ответить
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