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Предвзятость или грубость? Александрия во втором тайме с Карпатами получила 20% желтых карточек в текущем сезоне
Арбитр не жалел предупреждений для горожан
Фото: Олександрія
В промежутке с 50-й до 90+3 минуты встречи во Львове "Александрия" заработала 10 желтых карточек. До встречи в 27 турах команда из Кировоградской области получила 40 предупреждений.
Таким образом, за вторую 45-минутку на стадионе "Украина" подопечным Ротаня показали 20% "горчичников" в текущем чемпионате.
10 желтых у Ивана Калюжного. Сегодня он получил 2 предупреждения и на 90+1 минуте отправился на досрочный отдых. Соответственно, полузащитник пропустит следующую игру из-за дисквалификации, а Никита Кравченко и Евгений Смирный – из-за перебора "горчичников".
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