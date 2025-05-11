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Лупашко – об Александрии: Говорили, что практически все соперники поднимают руки и сдаются, когда играют против них

Премьер-лига

Львы достойно противодействовали одному из лидеров

Лупашко – об Александрии: Говорили, что практически все соперники поднимают руки и сдаются, когда играют против них

Фото: Карпати

Новина українською

Владислав Лупашко прокомментировал домашнюю победу над "горожанами".

[Об агрессивном старте матча] "С начала сезона вы это видели. Практически ничего не меняется. Меняются формации команд и наша формация прессинга. Но намерение давить всегда, и мы об этом говорим. Только так будем пытаться отбирать очки, забирать матчи.

В первом тайме не хватало уверенности. Говорили, что "Александрия" имеет преимущество, они играют с позиции силы, и практически все соперники поднимают руки и сдаются, когда играют против них. Качественная команда, но кроме того, все зависит все равно от тебя, как ты противодействуешь, как ты заставляешь соперника ошибаться, в каких зонах”.

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"В 1-м тайме мы создали много моментов, но не было агрессии, злости и уверенности, что мы сильнее. В перерыве ребята немного поверили, увидели моменты, которые нам нужно изменить во 2-м тайме, давили до последней минуты, поэтому и забили. Мы создавали моменты на полуфлангах и выходили после этого в зоны, куда можно было атаковать, какие футболисты должны были открываться между звеньями. Хотел наладить это взаимодействие.

Мы очень тяжело тренируемся, и уже не нужно убеждать игроков в том, что это приносит результат. Но я сказал: "Посмотрите сейчас на трибуну – насколько люди счастливы". Ради этого мы и тренируемся, ради этого мы пахаем всю неделю – чтобы люди получали удовольствие”.

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"Ребятам сказал о том, что не нужно смотреть, кто как играет, ниже в турнирной таблице, выше. Смотрим только на то, что мы делаем, как мы это делаем. Только это важно. Краснопир уверен – и это самое главное. Результат получается только когда смелая команда, смелый игрок. Если игрок, как Игорь, подошел столь уверенно в таком матче – я вам говорю: его не остановить после этого.

Если Амбросий захочет, он расскажет, о чем мы с ним разговаривали на этой неделе. Несколько моментов, когда мы играли в Александрии в 1-м круге. Мы проиграли, но в 1-м тайме также было очень много предпосылок для того, чтобы забить. Несколько моментов как раз Амвросий тогда не добежал, и сейчас мы хотели, чтобы это изменилось в этом матче – мы с ним об этом разговаривали”, – сказал Лупашко.

17 мая "зелено-белые" поедут в Ковалевку.

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Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
Футбол 360
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Весела Дача (Кривий Ріг)
11.05.2025 в 21:28
моурінью сраний
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Комментарии 2
Весела Дача (Кривий Ріг)
11.05.2025 в 21:28
моурінью сраний
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1
vlotko (Броди)
11.05.2025 в 21:42
Юра?
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