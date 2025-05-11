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Шандрук прокомментировал слухи о летнем переходе Гайдучика в Полесье

Премьер-лига

Отрицать не стал

Шандрук прокомментировал слухи о летнем переходе Гайдучика в Полесье

Фото: УПЛ ТБ

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Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук ответил на вопрос журналиста о возможном уходе из команды нападающего Николая Гайдучика.

"Я также читаю это и даже кое-что знаю, но, на самом деле, у него есть действующий контракт. Что будет в конце сезона - посмотрим. Я хочу сказать, что он - молодец. За полтора года, как мы вместе работаем, есть очевидный прогресс. И 100% он заслуживает нового этапа в карьере. Потому что у него сейчас хороший возраст, хорошая статистика игр в УПЛ, количество времени. Единственное, что, возможно, для форварда мы хотим, чтобы он более результативным был. Но я надеюсь, что он в будущем еще будет прогрессировать и проявит себя", - сказал Шандрук.

Напомним, в СМИ была информация, что президенты "Вереса" и "Полесья" договорились о переезде Николая Гайдучика в Житомир. Сумма договоренности составит около 300 тысяч долларов.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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