Шандрук прокомментировал слухи о летнем переходе Гайдучика в Полесье

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук ответил на вопрос журналиста о возможном уходе из команды нападающего Николая Гайдучика.

"Я также читаю это и даже кое-что знаю, но, на самом деле, у него есть действующий контракт. Что будет в конце сезона - посмотрим. Я хочу сказать, что он - молодец. За полтора года, как мы вместе работаем, есть очевидный прогресс. И 100% он заслуживает нового этапа в карьере. Потому что у него сейчас хороший возраст, хорошая статистика игр в УПЛ, количество времени. Единственное, что, возможно, для форварда мы хотим, чтобы он более результативным был. Но я надеюсь, что он в будущем еще будет прогрессировать и проявит себя", - сказал Шандрук.