Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шандрук прокомментировал слухи о летнем переходе Гайдучика в Полесье
Отрицать не стал
Фото: УПЛ ТБ
Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук ответил на вопрос журналиста о возможном уходе из команды нападающего Николая Гайдучика.
"Я также читаю это и даже кое-что знаю, но, на самом деле, у него есть действующий контракт. Что будет в конце сезона - посмотрим. Я хочу сказать, что он - молодец. За полтора года, как мы вместе работаем, есть очевидный прогресс. И 100% он заслуживает нового этапа в карьере. Потому что у него сейчас хороший возраст, хорошая статистика игр в УПЛ, количество времени. Единственное, что, возможно, для форварда мы хотим, чтобы он более результативным был. Но я надеюсь, что он в будущем еще будет прогрессировать и проявит себя", - сказал Шандрук.
Напомним, в СМИ была информация, что президенты "Вереса" и "Полесья" договорились о переезде Николая Гайдучика в Житомир. Сумма договоренности составит около 300 тысяч долларов.
Популярное сейчас
- Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте
- Барселона – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Пидручный резко высказался о женской сборной Украины
- УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей