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УПЛ. Карпаты – Александрия 2:1. Обзор матча

Премьер-лига

Огненное завершение воскресенья

УПЛ. Карпаты – Александрия 2:1. Обзор матча

Фото: ФК Карпати Львів

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Встреча во Львове была щедра на события – незасчитанный гол, пенальти, большое количество желтых карточек, удаление, высокий градус напряжения. "Горожане" быстро вышли вперед, но во втором тайме "зелено-белые" оформили волевую викторию.

Подопечные Лупашко набирают 46 баллов и поднимаются на четвертую позицию. 17 мая "львы" поедут в Ковалевку. У команды Ротаня остается 63 балла и в следующее воскресенье они будут принимать дома "Верес".

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УПЛ. 28 тур

Стадион: Украина (Львов)

"Карпаты" – "Александрия" 2:1

Голы: Краснопир, 80 (п), Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11

Удаление: Калюжный, 90+1

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ФК Александрия Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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