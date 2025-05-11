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УПЛ. Карпаты – Александрия 2:1. Обзор матча
Огненное завершение воскресенья
Фото: ФК Карпати Львів
Встреча во Львове была щедра на события – незасчитанный гол, пенальти, большое количество желтых карточек, удаление, высокий градус напряжения. "Горожане" быстро вышли вперед, но во втором тайме "зелено-белые" оформили волевую викторию.
Подопечные Лупашко набирают 46 баллов и поднимаются на четвертую позицию. 17 мая "львы" поедут в Ковалевку. У команды Ротаня остается 63 балла и в следующее воскресенье они будут принимать дома "Верес".
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УПЛ. 28 тур
Стадион: Украина (Львов)
"Карпаты" – "Александрия" 2:1
Голы: Краснопир, 80 (п), Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11
Удаление: Калюжный, 90+1
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