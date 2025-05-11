Ассистент Ротаня: Когда ты борешься за первое место, это давит. Все было против нас сегодня

Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко подвел итоги встречи на стадионе "Украина".

Когда ты борешься за первое место, то это давит – 100%. Забили гол, но это не самая лучшая наша игра. Однако бывают такие матчи. После гола хотелось лучше играть на мяче, но не получалось. Во втором тайме была равная игра. Очень хороший момент был у Филиппова при счете 1:0. Если бы он забил, игра была бы закрыта. Однако это футбол, тем он и интересен”.

"В концовке мы проиграли матч. После этого поединка уже не боремся за первое место. Однако наша цель была до конца бороться за чемпионство. Впрочем, сегодня мы эту возможность упустили.

"То, что случилось в конце встречи, нужно просматривать. И пенальти, и красную карточку. Если пенальти еще можно за уши притянуть, то вторая желтая Калюжного... Кравченко и Калюжный пропускают следующий матч. Сейчас по горячим следам не хочется ничего говорить, нужно посмотреть и проанализировать.

Мы всегда смотрим на свою игру, а судейство – это такое. Нельзя сказать, что он плохо судил. Все было нормально, но эти ключевые моменты, когда рефери понял, что должен что-то сделать. Несколько раз, как минимум – ошибся. Однако это мое мнение. Гол в конце игры – все было против нас сегодня.

Все нормально с Ротанем. Это футбол, и он как игрок это проходил, и как тренер. Не могу сказать, что он сегодня был другим. Все было как обычно, подсказывал, переживает, как и все мы. Надо забыть эту игру, проанализировать и готовиться к "Вересу", – заявил ассистент.