Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент Ротаня: Когда ты борешься за первое место, это давит. Все было против нас сегодня
Во Львове было много эмоций
Фото: ФК Олександрія
Ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко подвел итоги встречи на стадионе "Украина".
"В концовке мы проиграли матч. После этого поединка уже не боремся за первое место. Однако наша цель была до конца бороться за чемпионство. Впрочем, сегодня мы эту возможность упустили.
Когда ты борешься за первое место, то это давит – 100%. Забили гол, но это не самая лучшая наша игра. Однако бывают такие матчи. После гола хотелось лучше играть на мяче, но не получалось. Во втором тайме была равная игра. Очень хороший момент был у Филиппова при счете 1:0. Если бы он забил, игра была бы закрыта. Однако это футбол, тем он и интересен”.
"То, что случилось в конце встречи, нужно просматривать. И пенальти, и красную карточку. Если пенальти еще можно за уши притянуть, то вторая желтая Калюжного... Кравченко и Калюжный пропускают следующий матч. Сейчас по горячим следам не хочется ничего говорить, нужно посмотреть и проанализировать.
Мы всегда смотрим на свою игру, а судейство – это такое. Нельзя сказать, что он плохо судил. Все было нормально, но эти ключевые моменты, когда рефери понял, что должен что-то сделать. Несколько раз, как минимум – ошибся. Однако это мое мнение. Гол в конце игры – все было против нас сегодня.
Все нормально с Ротанем. Это футбол, и он как игрок это проходил, и как тренер. Не могу сказать, что он сегодня был другим. Все было как обычно, подсказывал, переживает, как и все мы. Надо забыть эту игру, проанализировать и готовиться к "Вересу", – заявил ассистент.
"Горожане" потерпели лишь третье поражение в сезоне.
Популярное сейчас
- УПЛ. Карпаты - Александрия 2:1. Динамо может расслабиться
- Камбэк! Карпаты делают счет 2:1 в матче с Александрией на 90+5 минуте
- Барселона – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- УПЛ. Ворскла - Черноморец 1:2. А это точно команды из высшего дивизиона?
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
Комментарии 1